Draßburg: Im Spitzenfeld, wenn hinten die Null stand

Sechs Gegentore kassierte Christopher Stadler beim Ostliga-Auftakt in dieser Saison in Neusiedl. Eine ordentliche „Watschn“ – die aber für das ganze Team Draßburg wirkte, besonders aber für den Goalie. „Wir sind sicher nicht mit dem Gedanken hingefahren, dass wir dort eine über die Ohren kriegen“, so Stadler.

„Ein genaues Rezept hatten wir nicht“

Klar war für den Goalie, der im Sommer von Bruck nach Draßburg wechselte, „dass die Mannschaft Zeit braucht. Wir waren ziemlich viele, die neu dazukamen und da muss erst einmal jedes Rad ineinandergreifen.“ Das tat es mit Fortdauer der Saison immer besser: „Ein genaues Rezept hatten wir nicht, wir haben einfach konzentriert gearbeitet und uns weiterentwickelt.“ Parallel dazu kamen auch die positiven Ergebnisse.

Am Ende stand bei Draßburg sechsmal die Null, ließ Stadler die gegnerischen Offensivreihen mehrmals verzweifeln, betont aber bescheiden: „Nur an mir lag es nicht, da gehört schon die ganze Abwehr und eigentlich die gesamte Mannschaft dazu, dass es dann rund läuft.“

So lief es für den ASV und den 27-Jährigen mit Fortdauer der Meisterschaft eben immer besser und im letzten Ostliga-Spiel des Herbstes gelang dann auch die Revanche gegen Neusiedl – 3:0.

„Der Verein ist sehr familiär geführt, da kann man mit jedem über alles sprechen.“ Christopher Stadler Tormann ASV Draßburg

„Jeder hatte das Spiel aus Runde eins im Hinterkopf, jeder wollte beweisen, dass wir besser sind als das Ergebnis von damals. Das ist uns dann auch super gelungen“, so Stadler, der sich in Draßburg sehr wohl fühlt: „Ich wurde hier sehr gut aufgenommen, wir sind ein junges Team, bei dem es viel Spaß macht. Das Trainerteam, vor allem auch Tormanntrainer Michael Baldauf, arbeitet ausgezeichnet. Der Verein ist sehr familiär geführt, da kann man mit jedem über alles sprechen.“

Ausgesprochen wird auch das Ziel für das Frühjahr: „Wir sind noch in zwei Bewerben und wollen dort weiterhin eine gute Figur machen. In der Regionalliga heißt es einfach, den Trend aus dem Herbst fortzusetzen“, meint der Torhüter, der mit seinen Draßburgern auch im Ligacup-Semifinale steht und dort am Ende den Pokal in die Höhe stemmen will: „Wenn man schon einmal bis ins Halbfinale kommt, dann will man am Ende den Bewerb auch gewinnen. Dieses Ziel stecken wir uns.“