Draßburg: Mehrere Schultern für die neuen Aufgaben

Morgen, Freitag, erweist der ASV Draßburg Obmann Ernst Wild die letzte Ehre, wenn man sich um 13 Uhr vom „Ernstl“ verabschiedet. Die Bestürzung beim Regionalliga Ost-Verein sitzt immer noch tief.

Regionalliga Ost Draßburg-Obmann Ernst Wild verstorben

Keine einfache Zeit für Burgenlands Nummer eins, die am Montag in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet und parallel dazu auch die Weichen im Verein nach dem überraschenden Ableben von Wild stellt. „Die Aufgaben werden nun auf mehrere Schultern verteilt, um die riesige Lücke zu schließen“, so Präsident Christian Illedits. Übergangsmäßig bis zur nächsten Generalversammlung (die in den kommenden Monaten stattfinden soll) wird der bisherige Obmann-Stellvertreter Roland Koller den Obmann-Posten übernehmen. „Das ist jetzt auch nichts Neues für ihn, er hat das auch in der Zeit gemacht, als der Ernst gesperrt war. Roland Koller wird nun operativ im Einsatz sein“, erklärt Illedits, der sich als „Overhead“ des Vereins auch um die sportlichen Agenden kümmern will. „Gemeinsam mit Elmir Hrustanbegovic, der jetzt schneller als gedacht fix Sportlicher Leiter ist.“

Mit Paul Knopf, der vor Ernst Wild ASV Draßburg-Obmann war, hat man noch einen weiteren erfahrenen Mann im Team an der Spitze des Vereins, bei der auch Kassier Jochen Schwarz wichtige Aufgaben übernimmt. „Dazu kommen mehrere helfende Hände, die uns toll unterstützen“, betont Illedits den Idealismus in dieser schweren Zeit. Während die große Baustelle im Funktionärsteam vorübergehend nun einmal geklärt ist, wird sich am Kader der Draßburger nur punktuell etwas ändern. Offensivmann Laurin Kratochwill (Bruck) kommt ins Burgenland, dafür wird Julian Krenn den ASV verlassen. Noch ist offen, wohin die Reise des Defensivmanns geht.