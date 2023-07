Draßburg: Mischung scheint zu passen

Der ASV Draßburg hat seinen Kader für die neue Saison spät, aber doch, zusammenbekommen. Damit ist man auch sehr zufrieden, wie Trainer Michael Porics betonte: „Die Mischung innerhalb des Kaders scheint gut zu passen.“ Mit Philipp Erhardt und Stephan Schimandl hat man ein Duo, das Qualität und Bundesliga-Erfahrung mit sich bringt. „Speziell Philipp Erhardt ist dann auch so etwas wie ein Leader, der Antreiber und zugleich Motivator für die Jungen ist. Neben seiner Qualität auf dem Platz soll er auch eine Führungsrolle ausüben. Viele werden von ihm profitieren.“ Schimandl soll vor allem seine offensiven Qualitäten zur Geltung bringen – das demonstrierte er gleich bei seinem ersten Draßburg-Auftritt, schoss in einer Halbzeit drei Tore beim 5:1-Sieg gegen Union Mauer. „Mit 24 Jahren hat Schimandl schon viel Erfahrung in höheren Ligen. Zudem ist er aus dem Bezirk. Für uns natürlich insgesamt eine tolle Verstärkung“, so Porics.

Von Absteiger Siegendorf kommt Defensivmann Armin Pester zum ASV – er soll gemeinsam mit dem Slowaken Samuel Antalek das Innenverteidiger-Duo bilden und die Lücke der Abgänge von Patrick Obermüller, Tobias Polz und Petar Melezovic schließen. Unter anderen hat Draßburg Matej Sabados von Wiener Neustadt verpflichtet: „Ein superschneller Spieler, der offensiv variabel ist“, freut sich Porics über eine weitere Alternative im Angriff.