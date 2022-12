Draßburg-Obmann Ernst Wild verstorben

Werbung

Das Gerücht verbreitete sich am Christtag wie ein Lauffeuer in Burgenlands Fußballszene. Nun bestätigte Christian Illedits, Präsident des ASV Draßburg: Ernst Wild, Obmann und langjähriger Funktionär das Ostliga-Vereins, ist in der Nacht von 24. auf 25. Dezember überraschend verstorben.

„Er war einer meiner besten Freunde und Wegbegleiter. Wir alle im Verein sind völlig schockiert über die Nachricht. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie von Ernst,“ so der Präsident im Zuge einer ersten persönlichen Reaktion gegenüber der BVZ über das Ableben des 67-Jährigen.

"Werden dich immer in unserem Herzen tragen"

Ernst Wild, ehemaliger Amtmann in Draßburg, galt beim Regionalliga-Verein seit Jahrzehnten als Gute Seele und tatkräftiger Mitarbeiter.

Ernst Wild war beim ASV Draßburg eine jahrzehntelange Konstante. Foto: Bernhard Fenz

Seitens des ASV hieß es in einer offiziellen Vereins-Stellungnahme: „Als Vorbild, das er vielen von uns ist und war, würde er uns sicher aufmuntern, all dies mit Würde zu tragen, vorwärts zu blicken und ihn, mit unseren Taten, stolz zu machen. Ernst, wir werden dich immer in unserem Herzen weitertragen.“

Beim Dachverband ASKÖ Burgenland war Ernst Wild als Finanzreferent tätig.

Im Burgenländischen Fußballverband (BFV) wiederum hatte der Draßburg-Obmann auch noch die Funktion des BFV-Vizepräsidenten der Gruppe Mitte inne, ehe eine Sperre des ÖFB wegen Verletzung der Meldepflicht in Bezug auf mögliche Spielmanipulation im Sommer den Verbandsausschluss seitens des BFV-Vorstands nach sich zog. Wild legte Berufung ein, letztlich kam es zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, in deren Rahmen der Ausschluss als Vizepräsident mit einer knappen Mehrheit beschlossen wurde.

Auf Funktionärsebene wurde es zuletzt wieder wesentlich ruhiger um Wild, der sich in der Folge vorwiegend auf seine Tätigkeit beim Herzensverein Draßburg konzentriert hatte.