Regionalliga Ost Draßburg will den Negativlauf beenden

Foto: Martin Ivansich

F ür Draßburg gab es drei Pleiten in Folge. Gegen Mauerwerk sollen am Freitag (19.30 Uhr) Punkte her.

Draßburg steht mittlerweile unter Druck – dem 2:0-Auftaktsieg gegen Marchfeld folgten drei Pleiten in Folge. Auch wenn das jüngste 1:2 beim Wiener Sport-Club, das erst durch ein Tor in der 96. Spielminute geschah, extrem unglücklich war, ist eines klar: Draßburg braucht am Freitag (19.30 Uhr) gegen Mauerwerk dringend wieder Punkte, um nicht unten picken zu bleiben. Trainer Michael Porics strahlt jedenfalls Zuversicht aus: „Wir haben beim Sport-Club einiges auch gut gemacht, wollen die positiven Dinge mitnehmen.“ Zusätzlich dazu kommen Florian Krutzler und Stephan Schimandl, die zuletzt angeschlagen fehlten, wieder in den Kader retour. „Das wird uns mit Sicherheit vorne wieder mehr Durchschlagskraft geben“, so Trainer Michael Porics. Für Philipp Erhardt hingegen gibt es wohl kein Spiel mehr im Herbst. Der Draßburger Sechser muss unter das Messer: Knorpel-Operation.