Draßburg startet mit einem ganz wichtigen Spiel

Die Bedeutung des Spiels ist den Draßburgern bewusst: Es geht im Duell gegen den FC Mauerwerk um richtig viel. Nicht nur, weil man immer gut in eine Rückrunde reinstarten will, sondern speziell, weil es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Die Ausgangslage: Draßburg ist in der Tabelle Dreizehnter, Mauerwerk Elfter. Mit einem Sieg würde Draßburg gleichziehen mit den Gästen, was die Punkte betrifft.

Die wichtigste Regel für das Spiel lautet für ASV-Trainer Dalibor Kovacevic: „Verlieren verboten.“ Einfach wird die Angelegenheit für Draßburg nicht: „Mauerwerk hat eine robuste Mannschaft mit einigen ehemaligen Bundesliga-Spielern, die schon wissen, was sie tun“, so der Chefcoach, der aber einen Plan hat: „Es gibt schon Stellen, wo man denen wehtun kann.“ Schmerzhaft ist für den Coach der Ausfall von Tobias Szaffich: „Weil er eine tragende Rolle in meinem System gespielt hätte.“ Der Neuzugang aus Deutschkreutz laboriert nun aber nach überstandener Corona-Infektion an einer Mandelentzündung und ist für den Start in die Rückrunde genau so kein Thema wie Zivorad Misic. Er laboriert an einer Zerrung.

Holprige ASV-Vorbereitung

So müssen es eben andere Neuzugänge richten, von denen gab es in Draßburg in der Winterpause zahlreiche. Einer davon ist auch Toni Harrer, der rechtzeitig für das Mauerwerk-Spiel fit wurde: „Das ist sehr erfreulich, auch Patrick Handler wird voll einsatzfähig sein“, freut sich der Draßburger Coach, der mit seiner Truppe eine durchwachsene Vorbereitung hinter sich hat.

Symptomatisch dafür die Generalprobe am vergangenen Freitag. Eigentlich hätte man gegen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach am Samstag spielen sollen, der Gegner sagte aber am Freitag coronabedingt ab. In der Kürze wurde dann ein Test gegen das 2. Liga Mitte-Team Neutal angesetzt. Endstand 1:2. Allerdings fehlten beim ASV einige Leistungsträger. „Ich hoffe jetzt auf den Meisterschafts-Effekt. Wir müssen keine Trainingsweltmeister sein. Wobei in dieser Woche hat es schon ganz gut ausgesehen. Ich bin trotz holpriger Vorbereitung zuversichtlich für das Mauerwerk-Spiel.“