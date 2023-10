Draßburg steht gegen die Young Violets unter Zugzwang

Draßburg – Young Violets; Freitag, 18.45 Uhr. Draßburg braucht Punkte, egal wie der Gegner heißt. Nur noch ein Punkt trennt den ASV vom Schlusslicht Mauerwerk und die Aufgabe in dieser Runde wird alles andere als einfach. Mit den Young Violets kommt ein junges und hungriges Team ins Burgenland - mit einem Burgenländer an vorderster Front: Stürmer Philipp Hosiner – mit acht Toren drittbester Schütze der Regionalliga Ost. Zusätzliche Draßburger Problematik: der Tormann. Einsergoalie Christopher Stadler ist nach seiner Roten Karte gegen Elektra gesperrt, die Nummer zwei Bernd Aineter verletzt. Somit wird wohl Marc-Oliver Haller aus der 1b-Mannschaft in die RLO befördert und starten. Haller stand auch schon in der Schluss-Viertelstunde gegen Elektra im ASV-Tor.

Draßburgs Trainer Michael Porics sieht die Sache möglichst nüchtern, sagt: „Wir sind uns bewusst, dass es ein sehr schweres Spiel wird, wissen, dass der Gegner viel Talent und eine junge, dynamische Mannschaft hat. Wir werden aber auf uns schauen und unsere Stärken versuchen auch abzurufen.“