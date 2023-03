Draßburg stolpert nach 3:0-Führung

Werbung

Schon wieder Remis, und wieder war mehr drin. So gar deutlich mehr. Draßburg mühte sich eine halbe Stunde gegen Scheiblingkirchen, in der hüben wie drüben Stückwerk dominierte und große Torszenen zunächst rar gesät waren. Umso schöner dann die Minute 34, in der die Heimelf jubeln durfte. Kapitän Philipp Puchegger setzte Tomislav Ivanovic auf der Außenbahn in Szene und der zirkelte eine Flanke mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks zur Mitte. Dort stand Angreifer Salko Mujanovic und vollendete wuchtig per Kopf – ein sehenswerter Treffer, der das Spiel der Heimischen aber nicht beflügelte. Es blieb ein zäher Kampf, der allerdings nach 62 Minuten so gut wie entschieden war. Zuerst schlenzte Florian Krutzler den Ball unhaltbar ins Netz, dann verwandelte Marko Nikolic einen fragwürdigen Elfmeter, bei dem er selbst wohl außerhalb des Strafraums gefoult wurde, zum 3:0. Vor den beiden Toren reklamierten die Gäste vehement Strafstoß, als Christopher Hatzl bei einem Duell im Sechzehner zu Fall kam. Der Unparteiische ließ weiterspielen – zumindest keine unglückliche Entscheidung für die Hausherren, die dann eben nach einer knappen Stunde so gut wie der sichere Sieger aussahen.

Ausgleich in letzter Minute

Die Rechnung machte der ASV aber ohne der Moral der Gäste, die schon bei ihrem ersten Gastspiel im Burgenland einen 3:0-Rückstand wettmachten und in Neusiedl ein 3:3 holten. Genau dieses Kunststück gelang den Niederösterreichern erneut. Allerdings auch weil die Hausherren nachlässig wurden und bei den ersten zwei Gegentoren einfache Fehler begingen. Michael Steiner (63.) und der ehemalige Mattersburg-Profi Matthias Lindner (71.) machten das Spiel wieder spannend und in der Nachspielzeit sogar noch den Ausgleich. Wieder war es Steiner, der nach einem Strafraumgestocher zur Stelle war und Scheiblingkirchen spät aber doch noch einen Punkt bescherte.

STIMMEN ZUM SPIEL

Michael Porics (Trainer, ASV Draßburg): „Das Resultat geht so auch in Ordnung. Wir haben auch kein gutes Spiel gemacht. Aber es wurmt uns natürlich sehr, wenn man eine 3:0-Führung verspielt. Das darf normalerweise einfach nicht passieren.“

Christoph Knaller (Trainer, USV Scheiblingkirchen-Warth): „Die Moral meiner Truppe war heute top, auch dem körperlichen Zustand meiner Spieler muss ich ein Kompliment aussprechen. Wir bekommen leider zu leicht Gegentore, das müssen wir abstellen. Am Ende des Tages geht der Punkt über die 90 Minuten aber in Ordnung."

Foto: BVZ

STATISTIK

ASV DRASSBURG - USV SCHEIBLINGKIRCHEN 3:3 (1:0). Torfolge: 1:0 (34.) Mujanovic, 2:0 (60.) Krutzler, 3:0 (62.) Nikolic, 3:1 (63.) Steiner, 3:2 (71.) Lindner, 3:3 (90.) Steiner. Gelbe Karten: Hatzl (6., Kritik), Pichler (24., Foul), Lakatos (36., Unsportlichkeit), Vollnhofer (53., Kritik), Ressler (60., Kritik), Nikolic (78., Unsportlichkeit).

Draßburg: Stadler, Lakatos, Melezovic, Obermüller, Puchegger, Krutzler (88. Koprivica), Ivanovic (85. Harrer), Pointner Lemut (68. Marth), Mujanovic, Nikolic.

Scheiblingkirchen: Kaltenböck; Vollnhofer, Steiner, Höller; Pichler (63., Etlinger), Jatic, Daniel Ressler, Kürner (73., Rusovic), Christian Ressler; Eisinger (63., Lindner), Hatzl.