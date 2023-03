Draßburg: Viel Kampf, ein wenig Krampf und Zauber

Werbung

Es fällt nicht leicht, die ersten beiden Spiele der Draßburger einzuordnen – das liegt an dem sprunghaften Wechsel von Licht und Schatten der Mannschaft von Trainer Michael Porics. Die zeigte sowohl in Siegendorf (1:1) als auch gegen Scheiblingkirchen (3:3) mehrere Gesichter. Das lethargische war stets zu Beginn des Spiels sichtbar, dann blitzte aber phasenweise ein Hauch von Genialität bei den Draßburgern auf, speziell beim Umschaltspiel. Ein Beispiel ist der Ausgleich in Siegendorf, als im Mittelfeld der Ball erobert wurde und Salko Mujanovic per Traumpass von der Mittellinie Jovan Koprivica auf die Reise schickte, der eiskalt einnetzte. Auch der Führungstreffer gegen Scheiblingkirchen war dem Draßburger Umschaltspiel geschuldet. Balleroberung, schneller Pass von Philipp Puchegger auf Tomislav Ivanovic, dessen Flanke köpfelte Mujanovic ein.

„Gewisse Situationen müssen wir erzwingen“

„Das sind die Situationen, wo wir definitiv unsere Stärken haben“ weiß Porics, der aber fordert: „Wir müssen diese noch mehr erarbeiten, noch mehr erzwingen.“ Vor allem dann, wenn man so wie gegen die Scheiblingkirchener dann hinten unkonzentriert wird und einfache Bälle verliert. Auch der Gegentreffer in Siegendorf resultierte aus einem vermeidbaren Elfer-Foul. Ob die Draßburger, die mit vielen jungen Spielern agieren, noch zu grün hinter den Ohren sind: „Es kann schon sein, dass uns in gewissen Situationen ein Stück Erfahrung fehlt. Und vielleicht ein Häuptling im Mittelfeld“, so Porics, der die ersten beiden Pflichtspiele eben nicht ganz einordnen konnte: „Wenn man vor den Spielen sagt, wir punkten gegen diese Gegner, dann bin ich nicht unzufrieden. Aber es war mehr drin.“