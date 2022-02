Draßburg: Viel Luft nach oben für den ASV

Draßburg testete zuletzt zweimal – gegen die beiden Burgenlandliga-Teams aus St. Margarethen und Horitschon. Das 1:1 in St. Margarethen ordnete man beim ASV in die Kategorie „holprig“ ein, wie Co-Trainer Thomas Mandl meinte: „Es war nicht wirklich ein gutes Spiel von uns.“ Das lag zum einen am mäßigen Draßburger Auftritt und zum anderen an den schwierigen Platzverhältnissen: „Wir haben am St. Margarethener Trainingsplatz gespielt und da war es alles andere als einfach. Das soll aber keine Ausrede sein, wir haben sicher noch Luft nach oben“, befand Mandl.

Bei Draßburg fehlten zudem auch zahlreiche Spieler – coronabedingt und angeschlagen. „Das sollte sich jetzt zum Glück, wenn es in die Zielgerade der Vorbereitungsphase geht, bessern“, hält Mandl fest.

Am Dienstag, beim 2:2 gegen Horitschon, war der ASV auch noch nicht vollzählig und tat sich bei strömendem Regen gegen den Burgenlandliga-Klub schwer. „Wir haben uns die Gegentore eigentlich selber gemacht“, so Trainer Dalibor Kovacevic. Sein Team lag nach einem Eigenfehler, aus dem ein Weitschusstreffer resultierte, sowie einem Tor nach einer Ecke zur Pause 0:2 zurück. Danach war man spielbestimmend, wurde aber erst spät zwingend. In der Schlussviertelstunde sorgten Petar Melezovic und Toni Harrer noch für ein 2:2-Remis. „Es war nicht wirklich berauschend, wohl auch den acht Spielerwechseln geschuldet“, so Kovacevic.

Beim Spiel am kommenden Samstag gegen Kottingbrunn wird der Kader kleiner sein: „Da wollen wir schon so gut wie möglich in einen Meisterschafts-Rhythmus kommen“, meint Draßburgs Chefcoach abschließend.