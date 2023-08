Draßburg will den Lauf fortsetzen

Leobendorf – Draßburg; Samstag, 17.30 Uhr. Den Flow mitnehmen nach Leobendorf – so lautet das Draßburger Ziel. „Wir sind gut in Form, dass wollen wir natürlich konservieren und den Lauf fortsetzen“, stellt Draßburgs Trainer Michael Porics klar. Sein Team startete makellos in die neue Saison – in allen drei Pflichtspielen gab es Siege. 5:0 im ÖFB-Cup gegen Parndorf, 2:0 in der Ostliga gegen Marchfeld und ein glatter 6:1-Triumph beim 2. Liga Mitte-Klub FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im BFV-Cup. Das Selbstvertrauen der Draßburger ist groß und trotzdem warnt Porics sein Team. Speziell vor der Offensive der Leobendorfer, die mit einem 4:1 in Donaufeld fulminant in die Regionalliga-Saison reinfand. „Mit Pranjic, Sahanek und Miesenböck haben sie vorne brandgefährliche Spieler, da müssen wir extrem aufpassen“, so Porics. Nach dem schweren Gang nach Leobendorf gehen die intensiven Draßburger Wochen mit zwei weiteren schweren Prüfungen weiter. Zuerst empfängt man Rapid II auf der eigenen Anlage und dann trifft man auf den Wiener Sport-Club mit dem ehemaligen Co-Trainer Denis Kulovits.

Aktuelle Infos: Draßburg kann aus dem Vollen schöpfen. Während man im ÖFB-Cup und in der Liga mit der selben Aufstellung begann, rotierte der ASV im BFV-Cup. Gut möglich, dass Burgenlands Nummer eins wieder auf die Startelf der ersten beiden Siege zurückgreift.