Draßburg: Zwei Siege und eine Test-Niederlage

Intensität hoch, aber Fortschritt trotzdem erkennbar – so in etwa fällt das Fazit von Neo Draßburg-Coach Dalibor Kovacevic nach einer durchaus umfangreichen Woche aus. Seine Mannschaft hatte binnen sechs Tagen gleich drei Testspiele. Ernüchternd war das 1:4 gegen die AKA U18-Mannschaft, zumindest vom Ergebnis her. Der Coach dazu: „Das war kein gelungener Auftritt. Wir hatten aber einige Testspieler dabei und das erste Vorbereitungsspiel soll man nicht zwingend überbewerten.“

Besser lief es für Draßburg dann bei den Spielen gegen Vösendorf und Rohrbach – 3:0 und 7:0 setzte sich der Regionalliga-Klub dabei durch. Und näherte sich auch einen Schritt dorthin, wo Kovacevic sein Team haben will: „Die Jungs kapieren, dass wir etwas verändern wollen. Mit den beiden Spielen war ich schon durchaus zufrieden.“ Luft nach oben ortet der Coach aber noch genug und bezüglich Veränderung konkretisiert der 47-Jährige: „Wir wollen aggressiv gegen den Ball spielen und dabei auch hinten solide und geschlossen stehen. Das hat oberste Priorität. Die Mannschaft ist in dieser Hinsicht sehr lernfähig und die Einstellung ist top. Die Automatismen brauchen halt Zeit, aber das wird von Tag zu Tag besser. Im Ballbesitz war unsere Leistung beim 7:0 gegen Rohrbach schon phasenweise richtig gut. Auch wenn der Gegner jetzt keiner ist, den man in der Liga hat, sieben Tore muss man dennoch einmal machen.“

Besonders erfreulich: Einen Treffer davon erzielte Neuzugang Tobias Szaffich. Der Mittelfeldakteur biss nach seiner Brustprellung, die ihn zuletzt zu einer kurzen Trainingspause zwang, die Zähne zusammen und spielte. Dafür musste ein anderer Kicker der Draßburger gegen Rohrbach vorzeitig vom Platz. Bereits nach fünf Minuten verließ Stürmer Patrick Handler das Spielfeld – der Muskel machte zu. „Vorsichtshalber wird er jetzt pausieren. Ob er am Freitag dabei sein wird, wissen wir noch nicht“, so Kovacevic. Am besagten morgigen Freitag, steht für Draßburg der erste richtige Härtetest am Plan. In Wien spielt man gegen die Young Violets. „Das ist eine schöne Standortbestimmung, ein Spiel, das dann auch sehr aufschlussreich sein kann.“

