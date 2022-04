Draßburger Fokus: Aufstellen für 2022/23

Werbung

Nach dem Rückzug der Oberösterreich Juniors aus der 2. Liga ist klar, die Regionalliga Ost hat in dieser Saison keinen Absteiger – sprich Draßburg hat jetzt bereits Klarheit, dass man auch 2022/23 Regionalliga spielt. Was noch nicht klar ist? Mit welchem Personal man dann in das vierte Regionalliga-Jahr startet. Daran wird aber jetzt schon im Hintergrund gearbeitet.

Trainer Dalibor Kovacevic hat dem Vorstand ein Konzept präsentiert, wie er sich die Zukunft vorstellt: „Ich habe auch angesprochen, wie und wo man sich verbessern könnte“, so der 48-Jährige, der aber aktuell noch nicht ins Detail gehen will: „Das ist vorerst natürlich alles intern.“

Was für den Coach klar ist: „Es müssen jetzt Gespräche geführt werden, mit wem man weitermachen will. Es geht darum zu ergänzen und zu verlängern. Vorstellbar ist für mich, dass der eine oder andere junge Spieler geholt wird, der auch noch in die Jugendspieler-Regelung fällt.“ Auch im Trainerteam könnte es die eine oder andere Änderung geben. „Da werden wir jetzt auch darauf schauen, dass wir ansetzen.“

Aktuell hat der Ostliga-Kader 22 Spieler, das könnte in der kommenden Saison etwas abgespeckt werden: „Mein Plan wäre es die Quantität zu senken und die Qualität anzuheben“, so Kovacevic, der gleichzeitig an seine Spieler appelliert: „Auch wenn es keinen Abstiegskampf mehr gibt, jeder kann sich beweisen. Und als Letzter wollen wir die Meisterschaft ja dennoch nicht beenden.“