„Schade für alle, die aufgestiegen wären und für uns, weil wir möglicherweise eine historische Premierensaison in der Ostliga gespielt hätten“, sagt Draßburgs Obmann Ernst Wild über die Annullierung der Meisterschaft.

Der Klubchef denkt aber schon an die kommende Saison: „Natürlich wissen auch wir nicht, wann wieder Regionalliga-Fußball möglich ist. Trotzdem müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen für einen möglichen Saisonstart im Herbst.“

Bei einigen Spielern laufen im Sommer die Verträge aus: „Da werden wir uns in den kommenden Tagen mit den Akteuren auseinandersetzen und besprechen, wie wir weitermachen. Es wird höchstwahrscheinlich punktuelle Veränderungen geben. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Der Großteil der Mannschaft wird weiter in Draßburg spielen und das hoffentlich bereits bald.“ Denn Coach Franz Lederer und Co. müssen klarerweise weiterhin auf ein Training am Platz verzichten und deshalb noch das Heimtraining forcieren.