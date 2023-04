Ein hart erarbeiteter Punkt für Draßburg

Werbung

DRASSBURG - DONAUFELD 1:1. Schon nach drei Minuten musste sich Draßburg-Goalie Christoph Stadler richtig bemühen, um einen Rückstand zu verhindern - ein früher Weckruf für die Hausherren, die dann auch mutiger nach vorne wurden. So auch nach 16 Minuten, als Draßburg das Mittelfeld rasch überbrückte und Tizian Marth alleine auf den Donaufelder Goalie zulief, eiskalt abschloss und die Hausherren in Führung brachte. Danach verabsäumten es Marko Nikolic mit einer „Hunderter“ und erneut Marth nachzulegen. Donaufeld blieb unbeeindruckt und drückte dann immer mehr auf das Tempo. „Die haben uns extrem angepresst, damit haben wir uns schwergetan“, so Draßburgs Trainer Michael Porics. Mehrmals musste Stadler sein Team vor dem Ausgleich retten. Bis er dann in Minute 63 bei einem Versuch von Tobias Fischer machtlos war – 1:1. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Donaufelder einen Tick überlegen waren.

Aber auch auf Draßburger Seite gab es die eine oder andere gefährliche Szene. Und einmal Elfmeteralarm bei einem vermeintlichen Gäste-Handspiel. Den gab es genau so wenig wie weitere Tore, daher blieb es beim 1:1. „Das Remis geht auch in Ordnung. Wir haben gegen einen richtig starken Gegner gespielt“, meinte Porics.

STATISTIK

ASV DRASSBURG - SR DONAUFELD 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Marth, 1:1 (63.) Fischer. SR: Karner.- Draßburg, 110. Gelb-Rote Karte: Fischer (91. Unsportlichkeit). Gelbe Karten: Muratcehajic (40., Unsportlichkeit), Melezovic (69., Kritik), Ivanovic (72., Foul); Fischer (72., Unsportlichkeit), Orgolitsch (78., Unsportlichkeit).

Draßburg: Stadler; Sinabel, Markovic, Obermüller; Puchegger (46. Melezovic); Muratcehajic (63. Koprivica), Marth (77. Federer); Lemut, Ivanovic, Mujanovic; Nikolic.

Donaufeld: Giuliani; Bouguerzi (63. Mercan), Ekinci, Sutterlüty (84. Oda), Schöfl (55. Fischer); Schneider, Wolf, Petkovic, Ochrana; Orgolitsch, Babic.