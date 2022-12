Ein Kommen und Gehen in Siegendorf

Werbung

Rechtsverteidiger Petar Gluhakovic spielte im Frühjahr 2022 für Bezirksrivalen Stripfing, ehe es ihn im Sommer nach Bruck zog. Jetzt im Winter war sich der ASV Siegendorf mit dem Abwehrspieler bereits einig, der Vertrag schon unterschrieben. „Petar kam auf uns zu und meinte, er hätte ein anderes Angebot“, so Krenmayr.

Obwohl Siegendorf in diesem Fall wohl auf den Vertrag bestehen hätte können, einigte man sich auf eine Auflösung des Vertrags. Nun streift er das Trikot des FC Marchfeld über, wie Sportdirektor Ernst Baumeister erklärte: „Auf der Position wollten wir was tun und wie wir das mit Bruck gehört haben, hab ich mich mit ihm in Verbindung gesetzt.“

Gluhakovic: „Mannsdorf bekannt und erfolgreich“

Der 26-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit, hat elf Bundesliga- und 13 Zweitligaspiele für die Wiener Austria auf seiner Vita stehen und kickte auch schon in Kroatien und Rumänien. Zudem war er von der U16 bis zur U21 österreichischer Jugendnationalteamspieler. Er freut sich auf ein neues Kapitel in seiner Karriere: „Wenn wir von der Regionalliga Ost reden, ist Mannsdorf eine bekannte und ziemlich erfolgreiche Mannschaft. Sportlich gesehen finde ich sie als gute Stelle in der Regionalliga.“

Es gefällt ihm gut in Siegendorf und er möchte dem Verein helfen, die Liga zu halten.“ Peter Krenmayr Präsident des ASV Siegendorf, über Leo Tomptes Verlängerung

Er führt einen weiteren Grund für seine Entscheidung ins Treffen: „Dann kommt noch dazu, dass Profibetrieb herrscht und das ist mir ziemlich wichtig, weil ich es auch nicht anders gewohnt bin. Ich kenne viele Spieler da und weiß aus erster Hand, dass gute Stimmung herrscht und das ist sehr wichtig für den Erfolg.“

Apropos Erfolg: Der ehemalige Austrianer will im Frühjahr mit seinem neuen Team angreifen: „Mein persönliches Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen. Wir wollen auf jeden Fall so viel wie möglich gewinnen und werden auch so in jedes Spiel gehen – und unseren Tabellenplatz verbessern.“

Beim ASV Siegendorf hat man hingegen auf der Tormannposition den Weggang von Matijas Schreiber kompensiert, dessen Vertrag nach der Herbstsaison aufgelöst wurde. Mit Matej Mydla kommt ein 24-jähriger Goalie wieder ins Burgenland. Der Slowake wechselte im Sommer von Neusiedl nach Kottingbrunn und nun eben nach Siegendorf.

„Gemeinsam mit Sebastian Gessl haben wir jetzt zwei Einsergoalies“, so Präsident Peter Krenmayr. Es sieht also nach einem Zweikampf um den Posten im Siegendorfer Tor aus. Auch für die Defensive hat der ASV noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Slowake Michal Obročník kommt für das defensive Mittelfeld.

Seit Jänner 2021 kickt der Abräumer beim FC Petrzalka in der zweiten slowakischen Liga. Zuvor war der 31-Jährige auch schon bei Vereinen wie Slovan Liberec oder Sigma Olmütz aktiv. Obročník kann sowohl als Sechser als auch als rechter Verteidiger agieren. Siegendorfs Klubchef freut sich über die Neuverpflichtung, die erst zu Wochenbeginn unterschrieben hat: „Er ist eine echte Kampfmaschine.“ Trainer Marek Kausich stellte den Kontakt her. Auch der Vertrag von Goalgetter Leo Tompte wird um ein Jahr bis 2024 verlängert. „Es gefällt ihm sehr gut in Siegendorf und er möchte dem Verein helfen, die Liga zu halten“, so Krenmayr.

Den Kampf gegen eine schwere Krankheit hat auch Sektionsleiter Harald Mayer aufgenommen. „Wir alle im Verein wünschen ihm in dieser harten Zeit viel Kraft, Zuversicht und baldige Besserung“, so Krenmayr, stellvertretend für den gesamten ASV Siegendorf.