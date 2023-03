Ein Neusiedl-Spiel mit viel Mehrwert

Werbung

LEOBENDORF - NEUSIEDL, SAMSTAG, 15 UHR. Sieben Punkte aus vier Spielen im Frühjahr, wobei es vor allem daheim bei den Neusiedlern läuft. Da gewann man gegen Leader Stripfing und zuletzt durch ein spätes Kienzl-Tor gegen Donaufeld. Der NSC-Goalgetter meinte danach: „Wenn man solche Spiele gewinnt, dann bleibt man in der Liga.“ Dass der Seestadt-Klub die Qualität dazu hat, ist unbestritten. Genauso aber auch, dass man noch den einen oder anderen Punkt machen sollte, wenn man sich vorab schon der Abstiegsangst entledigen will und noch nach vorne orientieren will. Eine große Chance dazu hat man in Leobendorf. Der Tabellennachbar liegt nur einen Punkt hinter Neusiedl. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp ein kleines Stück absetzen, auch weil die beiden Teams hinter Leobendorf, Siegendorf und Krems, im direkten Duell aufeinandertreffen. Rapp: „Leobendorf hat eine gute Mannschaft, dort muss man wieder kompakt auftreten, dann ist etwas drin.“ Mit sieben Punkten aus vier Partien gelang dem SVL der Rückrundenauftakt genau so gut wie den Neusiedlern.

Dabei gab es für Leobendorf ebenfalls zwei Heimsiege, gegen Mauerwerk und gegen den Wiener Sport-Club. Gesperrt ist keiner, auch Marco Miesenböck nahm beim 1:1 in Wr. Neustadt erstmals nach seiner Muskelverletzung wieder auf der Bank Platz. Zu einem Einsatz kam er nicht, das könnte sich am Samstag ändern.