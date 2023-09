Ein Punkt gegen die Viktoria, der den NSC nur bedingt glücklich macht

Neusiedl - Wiener Viktoria 1:1. Der Sportliche Leiter der Neusiedler resümierte leistungstechnisch positiv: „Das war ein Partie, in der wir 90 Minuten gut gespielt haben.“ Nur der Lohn in Form von drei Punkten blieb am Ende aus. Der Reihe nach. Neusiedl fand gut ins Spiel, war offensiv präsent, hatte mehr Ballbesitz und war die überlegen Mannschaft. Und dann gab es auch den ersten Torjubel, als Patrick Kienzl nach einem Stanglpass zur Stelle war. Die Freude währte nur kurz - Abseits. „Für mich eher gleiche Höhe“, urteilte Gabriel, der sich aber kurz später doch über die Führung freuen durfte. Matus Paukner schloss nach einer Daniel Toth-Vorlage in Minute 32 aus kürzester Distanz ab. Die Seestädter führten zur Pause verdient, hatten sogar die eine oder andere Chance noch höher zu führen.

Nach der Pause blieb Neusiedl großteils hellwach, spielte munter nach vorne und kam auch zu Torchancen. Nach 60 Minuten war man allerdings nachlässig, leistete sich einen Fehler im Spielaufbau und den bestraften die Gäste aus Wien eiskalt. Arthur Vozelnik stellte nach einer Stunde den Gleichstand wieder her. Neusiedls Reaktion? Siegeswille. Nur am Abschluss haperte erst. Da verfehlte ein guter Kopfball von Abwehrchef Tomas Bockay nach einer Ecke nur knapp das Ziel und dann hatte Lukas Gatti den Matchball. Der Defensiv-Allrounder schoss einen Abpraller aus elf Metern zu zentral - Viktoria-Schlussmann Günther Arnberger kam irgendwie noch an den Ball und hielt damit den Punkt für die Viktoria fest.

STATISTIK

SC Neusiedl am See - Wiener Viktoria 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (32.) Paukner, 1:1 (60.) Vozelnik. Gelbe Karten: Daniel Toth (50., Unsportlichkeizt), Gatti (54., Foul); Rotter (86., Foul).

SR: Willhalm.- Neusiedl, 500.

Neusiedl: Gindl; Assim, Bockay, Streimelweger, Gatti (85. Sebastian Toth); Daniel Toth, Wodicka; Tatzer, Kirschner (71. Vlna), Kienzl; Paukner.

Wiener Viktoria: Arnberger; Knasmüllner, Grozdic, Vozelnik, Sahanek; Löffler, Sinik, Hölbling, Silva Carlos; Rotter, Yavolenko.