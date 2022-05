Einmal geht’s noch auf die Bühne: Saisonfinale für Neusiedl

Werbung

Wiener Sport-Club - Neusiedl 2:1.

Fünf Minuten waren gespielt, da brachte Kapitän und Routinier Patrick Kienz den NSC beim Traditionsverein in Wien-Hernals in Führung. Erneut liefen bei den Seestädtern wieder ganz junge Akteure auf. „Die haben ihre Sache wieder sehr gut erledigt“, so Trainer Stefan Rapp, der anmerkte: „Und das vor knapp 2.000 Zusehern.“

Tatsächlich bot Neusiedl den Hausherren die Stirn und wollte zum sechsten Mal in Folge anschreiben. Das ging sich am Ende zwar nicht aus, weil Miroslav Beljan vor und nach der Pause traf, damit einen Doppelpack schnürte und den Sport-Club-Sieg sicherstellte. Chancenlos waren die Gäste aber nach dem frühen Führungstor nicht.

Immer wieder tauchte der NSC vor dem Sport-Club-Gehäuse auf, und das auch gefährlich. Die dickste Chance ließ Raul Bucur beim Stand von 1:1, hatte da die neuerliche NSC-Führung am Fuß, die am Ende wohl auch einen Punktegewinn bedeutet hätte.

„Ein Unentschieden wäre auch gar nicht so unverdient gewesen. Wichtig war aber, dass sich speziell die jungen Spieler auch einmal vor einer richtig großen Kulisse beweisen konnten und das auch gut hinbekommen haben“, so Rapp abschließend.

NEUSIEDL/SEE - WIENER VIKTORIA, FREITAG, 19 UHR. Einmal muss der NSC in dieser Saison noch ran und kann damit eine gelungene Saison sogar noch mit Platz vier krönen. Aktuell ist man Sechster, mit einem Sieg könnte man TWL Elektra und Leobendorf theoretisch noch überholen.

„Es wird aber eine alles andere als einfache Aufgabe für uns“, so Stefan Rapp vor dem Duell mit Toni Polsters Wiener Viktoria. Personell ist schon seit Wochen Improvisieren angesagt und jetzt fehlt auch noch ein Routinier. Daniel Toth muss gegen Viktoria passen.

Gut möglich, dass dadurch wieder ein junger Seestädter in die Startelf rutscht. Und die haben in den letzten Wochen durchaus bewiesen, dass Potenzial vorhanden ist.