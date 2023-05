Elfer-Drama verschärft Neusiedler Lage

NEUSIEDL - KREMS 0:2. Neusiedls Trainer Stefan Rapp, der mehr als drei Jahrzehnte als Spieler und Trainer im Fußballgeschäft ist, fasste zusammen: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so jemals verloren hab.“ Seiner Mannschaft konnte Rapp nur einen Vorwurf machen: „Wir schießen keine Tore.“ Der NSC spielte 45 Minuten quasi auf ein Tor, machte Druck und erspielte sich mehrere Hochkaräter. „Aber wir treffen einfach nicht ins Tor“, so Rapp, der neben den Top-Chancen auch noch zwei verballerte Elfmeter mitansehen musste. Zuerst scheiterte Kapitän Patrick Kienzl (16.), acht Minuten später Matus Paukner vom Punkt. Beide Male parierte der überragende Krems-Goalie Christoph Riegler. „Das war im ersten Durchgang eine Partie Neusiedl gegen Riegler. Das war leider überhaupt nicht KSC-like“, zeigte sich Krems-Trainer Björn Wagner unzufrieden.

Vergebener Chancenwucher rächte sich

Dementsprechend lautstark fiel seine Kabinenpredigt aus. Eine Maßnahme, die fruchtete. „Man hat von der ersten Sekunde an eine Reaktion gesehen, das war dann schwer in Ordnung“, schildert der KSC-Trainer. Es dauerte allerdings lange, bis die Zuschauer den ersten Treffer des Abends serviert bekamen. Der eingewechselte Felix Nachbagauer traf nach einer schnellen Kombination über die linke Seite aus dem Rückraum. „Das hätten wir besser verteidigen können“, meinte Rapp, der dann noch eine Neusiedler Chance sah. Ein Kopfball von Kienzl nach Hereingabe von Konstantin Breuer ging aber daneben. Wenig später gab es Freistoß für Krems. Sebastian Starkl zirkelte den über die Mauer ins Netz. Krems machte den Deckel drauf und stieß Neusiedl wieder in den Abstiegskampf retour, während man selbst den Klassenerhalt fixierte. Rapp: „Es ist extrem bitter, wir haben den vierten Sieg in der Rückrunde hergeschenkt. Jetzt müssen wir die restlichen Spiele gewinnen.“

SC NEUSIEDL - SC KREMS 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (71.) Nachbagauer, 0:2 (82., Freistoß) Starkl. Gelbe Karten: Ibrahimovic (84., Unsportlichkeit), Kaiser (72., Kritik), Bucur (60., Foul), Bockay (73., Unsportlichkeit), Starkl (50., Foul), Ambichl (68., Kritik), Schibany (89., Unsportlichkeit), Hoppi (90+3., Unsportlichkeit). SR: Yldirim.- Neusiedl, 307.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Töpel (82. Ibrahimovic), Bockay, Holzmann; Wodicka, Daniel Toth; Gatti (67. Tarzi), Bucur (62. Breuer), Kienzl, Paukner.

Krems: Riegler; Felber, Mehmedovic, Ambichl (86. Hoppi), Koglbauer, Bauer, Starkl Kurt, Ismailcebioglu (62. Nachbagauer), Schibany (90. Jaindl), Starkl Sebastian, Temper