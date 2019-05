Nach dem Abgang von Erfolgscoach Markus Karner — der Wiesener wechselte vor wenigen Wochen in die Regionalliga Mitte zum FC Gleisdorf 09, war der SC Neusiedl/See auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison.

Nun ist man fündig geworden. Die Seestädter haben sich für das Spieljahr 2019/20 die Dienste von Hannes Friesenbichler gesichert. Der 41-Jährige war bis vor kurzem beim FC Marchfeld Cheftrainer, wurde dann von Carsten Jancker abgelöst – und das, obwohl er mit den Marchfeldern richtig erfolgreich unterwegs war.

„Man hat gesehen, dass er richtig erfolgreich mit den Mannsdorfern war. Wir sind sehr froh, dass wir nun für die neue Saison planen können — und das mit einem sehr guten Trainer“

Die Ära Friesenbichler endete mit sieben Siegen aus acht Frühjahrsspielen. Und mit dem Punkterekord, der zusätzlich Motivation verliehen hatte: „Friesi“ übergab sechs Runden vor Ende mit 48 Zählern an Carsten Jancker, die bisherige Bestmarke des Vereins lag bei 46 (2017/18 unter Herbert Gager).

Logisch, dass die Zahlen auch beim Neusiedler Manager Lukas Stranz Aufmerksamkeit auf sich zogen: „Man hat gesehen, dass er richtig erfolgreich mit den Mannsdorfern war. Wir sind sehr froh, dass wir nun für die neue Saison planen können — und das mit einem sehr guten Trainer“, so Stranz.

„Neusiedl ist eine richtig gute Adresse. Ich freue mich auf diese tolle Herausforderung.“ Hannes Friesenbichler, ab Sommer NSC-Coach, über seine neue Aufgabe

Neo-Coach Hannes Friesenbichler, der Ende Juni die Agenden von Interimscoach Günter Gabriel übernehmen wird, freut sich auf seine neue Mannschaft: „Das wird eine spannende Aufgabe. Neusiedl ist eine gute Adresse und hat ein starkes Team mit vielen richtig guten Spielern.“ Ende Juni plant Friesenbichler, mit der Vorbereitung für die kommende Saison zu beginnen.

Bis dahin will er sich einen genauen Überblick verschaffen: „Es wird noch genaue Gespräche bezüglich Zielsetzung und Kader geben. Da wird sich punktuell sicherlich etwas ändern.“ Beim Spiel der Neusiedler in Mattersburg gegen die Amateure am Freitag (19 Uhr) will Friesenbichler seiner neuen Mannschaft bereits auf die Beine blicken.