Frühjahrsstart von Neusiedl: (unerwartet) top

Ein Blick zurück vor den Frühjahrsstart: „Gegen Scheiblingkirchen haben wir vier Gesperrte und dann kommt der Tabellenführer Stripfing zu uns. Danach müssen wir nach Traiskirchen“, zeigte sich NSC-Obmann Peter Eigl vorsichtig bezüglich einer Prognose.

An einen Null-Punkte-Start aus den ersten drei Runden wollte Eigl freilich nicht denken. Eine riesige Überraschung wäre es jedenfalls nicht gewesen. Die gab es dann beim Heimspiel gegen Stripfing, wo Neusiedl 2:1 gewann, dem Leader erst die zweite Saisonniederlage zufügte und sich damit Luft, Selbstvertrauen und einen richtig starken Start in das Frühjahr sicherte. „Das hat sich die Mannschaft erarbeitet und verdient, wir haben Moral bewiesen und speziell gegen einen am Papier übermächtigen Gegner relativ wenig zugelassen“, lobte Trainer Stefan Rapp seine Neusiedler, die sich gleich zu Beginn des neuen Jahres hellwach präsentierten und die NSC-Tugenden am Platz vorlebten. Gut möglich, dass auch die Ansprache des Sportlichen Leiters, Günter Gabriel, in der Halbzeit-Pause bei der Generalprobe gegen Oberwart vor zwei Wochen Früchte trug. Der appellierte damals lautstark an seine Mannschaft, dass man immer 100 Prozent oder mehr geben muss, sonst wird man eben sein blaues Wunder erleben. Die Seestadt-Kicker hörten anscheinend genau hin, denn die Leidenschaft und der Kampfgeist waren in den ersten 180 Minuten des Frühjahrs unübersehbar. Genauso, wie die Torjäger-Qualitäten von Patrick Kienzl.

„Das waren jetzt zwei richtig gute Spiele, die man bestätigen muss. Sonst ist es einfach nicht viel wert.“ Stefan Rapp, Trainer SC Neusiedl

Der Kapitän schoss gegen Stripfing sein 15. Saisontor. Neo-Goalgetter Matus Paukner bewies auch, warum man ihn holte, und knipste ebenso gegen Stripfing. Neusiedls Tendenz zeigt deutlich nach oben, trotzdem will man logischerweise am Boden bleiben, weil Trainer Stefan Rapp auch lange genug im Geschäft ist, um zu wissen: „Das waren jetzt zwei richtig gute Spiele, aber die muss man bestätigen. Sonst ist es einfach nicht viel wert.“