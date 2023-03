Für den NSC steht Revanche am Plan

Werbung

NEUSIEDL - DONAUFELD, FREITAG, 19 UHR. So gut der NSC in die Saison startete, so ärgerlich war der Rückfall in „alte Muster“ beim Gastspiel in Traiskirchen (0:1). Zumindest in der ersten Halbzeit. Nach der Pause, speziell in der Schlussphase, zeigten die Seestädter ansatzweise wieder ihr wahres Gesicht. Für Punkte kam dies aber zu spät, weshalb Coach Stefan Rapp fordert: „Es sind immer 90 Minuten voller Fokus gefragt.“ Auch, um ein Dé-jà-vu zu vermeiden. Im Hinspiel in Wien führte der NSC beim Aufsteiger bis zur 89. Minute 1:0, stand aber am Ende mit einer 1:2-Pleite und leeren Händen da.

„Brauchen Leidenschaft vom letzten Heimspiel“

Das will man diesmal vor heimischem Publikum vermeiden. „Am besten wäre, wir spielen mit der Leidenschaft vom letzten Heimspiel gegen Stripfing“, erhofft sich Rapp wieder einen sehenswerten Auftritt seiner Mannschaft in der Seestadt. Klar ist für ihn aber auch: „Nur mit Leidenschaft gewinnt man nicht immer. Wir müssen auch spielerische Akzente setzen.“

Personell kann Rapp so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Nur Noah Leopold, der bislang aber ohnehin nicht zum Zug kam, wird dem NSC angeschlagen fehlen. Den Gegner schätzt Neusiedls Cheftrainer als „sehr gefährlich“ ein. „Die sind gut drauf, spielen geradlinig nach vorne, haben als Aufsteiger eine Euphorie drinnen. Aber klar ist, wir spielen daheim und wollen uns die Punkte holen“, gibt sich Rapp optimistisch.