Für Draßburg geht es beim Aufsteiger um „Big Points“

Ardagger/Viehdorf – Draßburg; Freitag, 20 Uhr. „Für die Moral war das Unentschieden extrem wichtig“, spricht Draßburgs Trainer Michael Porics das 2:2 gegen die spielstarken Young Violets an. Noch dazu agierte sein Team mit einer Rumpftruppe. Zwar wird Einser-Tormann Christopher Stadler weiterhin gesperrt fehlen, dafür kommen Marko Markovic (Sperre) und Florian Krutzler (krank) wieder retour. Mit Marko Nikolic, der eine fragwürdige Gelbe Karte gegen die Austria sah, fehlt ein wichtiger Offensivmann. Tore wird es dennoch brauchen, will man mit dem Aufsteiger aus Niederösterreich gleichziehen. Der hält in der Tabelle bei elf Zählern, drei mehr als Draßburg. „Das Spiel ist sicher enorm wichtig, weil wir aufschließen können. Es wird gegen die robuste Ardagger Mannschaft keine leichte Aufgabe. Wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein, das wird der Schlüssel sein“, so Porics.

„Das wird ein ganz wichtiges Match, ein Sechs-Punkte-Spiel“, hofft Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber auf den „Dreier“, um Draßburg auf Distanz zu halten. Und er ist zuversichtlich, insbesondere nach dem jüngsten Coup daheim gegen den KSC: „Wir haben großen Respekt vor Draßburg, aber wenn wir daheim Krems schlagen können, ist auch gegen Draßburg einiges drinnen.“ David Kandutsch kassierte bei Donaufeld seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Verletzt fehlt außerdem Florian Schleindlhuber. Ansonsten kann Trainer Michael Unterberger aus dem Vollen schöpfen.