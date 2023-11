Für Draßburg zählen ab sofort nur noch Punkte

FC Marchfeld – Draßburg, Freitag, 19 Uhr. Draßburgs Ausgangslage ist klar, es muss Zähbares her. Der ASV liegt auf dem vorletzten Rang – mit neun Zählern. Beim Szenario von vier Absteigern ist das rettende Ufer, also Platz 12, aktuell sieben Punkte entfernt. Daher zählen in Wahrheit nur noch Siege. Die letzte Chance auf einen Dreier bietet sich beim Duell im Marchfeld. Gegen das Team von Trainer Hannes Friesenbichler startete der ASV perfekt in die Saison. 2:0 besiegten die Draßburger damals die Niederösterreicher. Während der ASV in der Folge nicht mehr wirklich in Tritt kam, brauchte der FC Marchfeld einige Zeit, um den Turbo zu zünden und fing sich in den vergangenen Wochen. Aus den letzten sechs Spielen holten die Niederösterreicher vier Siege. Beim Nachtragsspiel am vergangenen Dienstag bezwang man den Tabellendritten Donaufeld mit 2:1. Der ehemalige Siegendorfer Angreifer Leo Tompte erzielte dabei den späten Siegestreffer. In der Tabelle kletterte der FC Marchfeld Donauauen damit auf Rang acht und kann jetzt sogar noch unter den Top-Sechs überwintern.