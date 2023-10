Für Oberwart geht es ins Marchfeld

Marchfeld Donauauen – Oberwart; Freitag, 19.30 Uhr: Der SV Oberwart und das Spielglück, das passt in der heurigen Saison noch nicht so ganz. Gegen die Wiener VIktoria zeigte die Mannschaft von Klaus Guger wieder eine engagierte Leistung, stand am Ende aber abermals ohne Punkte da. Patrick Farkas brachte die Oberwarter früh in Führung. Die 500 Zuschauer im Informstadion durften trotz guter Möglichkeiten jedoch nicht über einen zweiten Oberwarter Treffer jubeln, stattdessen drehten die Viktorianer das Spiel. Sportkoordinator Peter Lehner stufte die Pleite auch aufgrund wiederholt unglücklicher Schiedsrichter-Entscheidungen gegen den SVO als die „wohl bitterste Niederlage der Saison“ ein.

Und er sah Parallelen zu weiteren Spielen: „Gegen Neusiedl und Krems lagen wir ebenfalls in Führung, waren besser im Spiel und verloren schlussendlich mit 1:2.“ Was ihn stolz macht: Beim Spiel gegen die Viktoria zeigte man wiederum, dass man jeden forden kann. „Donaufeld ist Erster, Krems Zweiter und die Wiener Viktoria Dritter. Gegen Donaufeld haben wir gewonnen und gegen die anderen beiden gut gespielt.“ Auch er weiß aber: „Am Ende zählen die Punkte und da hätten wir natürlich gerne mehr.“

Aktuell steht das Team bei 13 Zählern, die nächste Möglichkeit zu punkten, gibt es am morgigen Freitag im Marchfeld. Beim FC Marchfeld Donauauen wartet wie so oft in der Regionalliga Ost eine harte Aufgabe. DIe Niederösterreicher haben wohl einen der besten Kader der Liga, hinken ihren eigenen Erwartungen mit 16 Punkten aber doch hinterher. „An guten Tagen sind die sicher schwer zu schlagen“, so Lehner, der aber auf die Leistungen gegen die guten Teams, wie zuletzt gegen die Viktoria, aufbauen will.

Im Marchfeld müssen die Oberwarter auf Lukas Zapfel, der gegen die Wiener Viktoria Rot sah, und Dominik Sperl, der sich an der Schulter verletzte, verzichten. Marko Dusak und Kilian Koch sind wohl noch kein Thema. Thomas Herrklotz nahm zuletzt das Lauftraining wieder auf.