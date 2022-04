Fusion als Geschenk für gefährdete Teams

Werbung

Das war ein echter Paukenschlag am Dienstag, als die beiden Regionalliga Ost-Klubs Traiskirchen und die Admira Juniors eine Fusion verkündeten. Das neuformierte Team wird als FCM Flyeralarm Traiskirchen ab 2022/23 in der Regionalliga starten und hat als Zielsetzung den Aufstieg in die 2. Liga. Österreichs zweithöchste Leistungsstufe stellt für das Konzept der Admira eine wichtige Basis für eine optimale Nachwuchsausbildung dar. „Wir wollen und müssen junge Spieler fördern und fordern, um für sie die Umstellung auf die Kampfmannschaft so einfach wie möglich zu gestalten“, erläutert Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer. Aber was bedeutet die Kooperation der beiden RLO-Vertreter für die Liga selbst? Klar, ein Verein weniger in der dritthöchsten Spielstufe. Relevant ist der Entschluss vor allem für die aktuell abstiegsgefährdeten Vereine in der Regionalliga Ost. Denn da kann nun der Fall eintreten, dass es gar keinen Absteiger gibt. Aktuell spielen 14 Teams in der Liga, es wird einen Aufsteiger in die 2. Liga geben, sowie durch die Fusion eben ein Team weniger.

Eine Rückkehr zu 16 Vereinen könnte platzen

Bleiben 12 Mannschaften über, die mit den drei Aufsteigern aus den Landesverbänden aufgefüllt werden. Ergibt in Summe für die Saison 2022/23 15 Vereine in der Regionalliga Ost, wenn kein Team aus der 2. Liga absteigt. Steigen entweder Horn oder die Young Violets ab, dann ist die Ostliga wieder zurück bei 16 Vereinen. Steigen sowohl Horn als auch die Young Violets ab, dann tritt der einzige Fall ein, bei dem es doch noch einen Absteiger aus der Regionalliga Ost geben würde. Das scheint aber äußerst unwahrscheinlich. Hinzu kommt auch noch die unsichere Lage beim finanziell angeschlagenen 2. Liga-Klub Wacker Innsbruck. Es bleibt also zumindest bis Ende Mai – wenn die 2. Liga endet – offen, wieviele Vereine nächstes Jahr in der Ostliga spielen werden. Neusiedls Clubmanager Lukas Stranz: „Über die Fusion bin ich grundsätzlich sehr überrascht, aber froh, dass es relativ zeitig bekannt gegeben wurde. Jetzt heißt es sowieso einmal abwarten, wie die 2. Liga ausgeht. Ziel muss es aber definitiv sein, dass in der Regionalliga 16 Vereine spielen. Das ist ganz klar. Wir werden schauen, dass wir mit den Verbänden Lösungen dazu finden.“

Für Draßburg und Wiener Neustadt bedeutet die Fusion schon jetzt (beinahe) den Klassenerhalt. ASV-Trainer Dalibor Kovacevic ortet dadurch eventuell ein wenig mehr Freiheit in den Köpfen der Spieler: „Vielleicht fällt dadurch der Druck ein wenig weg und wir können etwas befreiter spielen.“ Dennoch will der Coach die Aufgabe weiterhin genau so ernst nehmen wie vor der Fusion Traiskirchen/Admira Juniors: „Weil es ja, auch wenn die Chance eher klein ist, dennoch einen Absteiger geben kann. Daher werden wir genau so weitermachen wie bisher – und auch wenn es keinen Absteiger gibt, als Letzter will man die Saison einfach nicht beenden.“