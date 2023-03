Gelingt Draßburg der erste Sieg gegen Traiskirchen?

Werbung

DRASSBURG - TRAISKIRCHEN; FREITAG, 19 UHR. Drei Unentschieden, zwei Niederlagen gegen Top-Teams der Liga (Stripfing und FC Marchfeld) – die Draßburger Ausbeute 2023 ist noch ausbaufähig, der Blick auf die Tabelle aber weiterhin nicht beunruhigend. Da steht Draßburg weiterhin als bestes burgenländisches Team da. Will man das aber auch am Ende der Saison bleiben, dann müssen auch Siege her. Am besten gleich im kommenden Heimspiel gegen Traiskirchen.

Keine leichte Aufgabe, weil die Niederösterreicher in der Rückrunde nicht nur ungeschlagen sind, sondern auch das beste Team der gesamten Liga. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Hans Kleer in diesen sechs Spielen keinen einzigen Gegentreffer erhalten. Außerdem ist Traiskirchen der RLO-Angstgegner der Draßburger.

In den bisherigen vier direkten Duellen gab es keinen einzigen Punkt für den ASV. Die Favoritenrolle vorab ist also geklärt. Was spricht jetzt eigentlich für Draßburg? „Wir haben im Frühjahr immer wieder gute Phasen gehabt, nur nie über 90 Minuten. Es gilt eine konzentrierte Leistung abzurufen“, so Trainer Michael Porics, dem aber auch bewusst ist: „Der Gegner kommt nicht nur mit einer breiten Brust, sondern auch mit jeder Menge Qualität. Daher werden wir einen besonders guten Tag brauchen, um zu bestehen.“