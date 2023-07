Gelungenes erstes Testspiel für Oberwart

Keine zwei Wochen dauerte die Fußballpause für die Kicker des SV Oberwart. Nach dem Burgenlandliga-Titel will man vor der Regionalliga-Rückkehr nichts dem Zufall überlassen. Am 22. Juni startete die Mannschaft unter Regie von Neo-Trainer Klaus Guger in die Vorbereitung – den ersten Test gab es dann am letzten Freitag.

Im Informstadion matche man sich mit dem SC Kalsdorf. Am Ende gab´s ein 1:1. Dabei gingen die Kalsdorfer in Führung, nach der Pause war es SVO-Neuzugang David Gräf, der den Endstand herstellte.

Der Sportliche Leiter der Oberwarter, Peter Lehner, sah ein gutes erstes Spiel, „aus dem wir viel mitnehmen“: „Wir haben systemtechnisch einiges probiert und gute Erkenntnisse draus gezogen.“ Neben Gräf waren auch die weiteren beiden Neuzugänge Michael Huber und Daniel Glander dabei. Einzig Adam Woth und Sanel Soljankic fehlten noch.

In dieser Woche steht nun die Arbeit mit dem Ball ein wenig im Hintergrund – und stattdessen Heimtraining am Programm, wie Lehner erklärte. „Genau, das ist der Plan, ehe es ab kommender Woche wieder zurück auf den Platz geht.“

Zwei bis drei Neue werden noch kommen

Transfertechnisch gab es indes zu Wochenbeginn noch nichts Neues zu vermelden. Klar ist aber, so Lehner am Montag: „Unser Ziel ist es, noch zwei bis drei neue Spieler zu holen.“ Speziell im Offensivbereich soll nach dem vorwöchigen Abgang von Andi Radcis zum SV Lafnitz nochmal nachgebessert werden. Aber auch für die Defensive hält man noch Ausschau, so Lehner, ohne dabei Namen zu nennen.

Beim nächsten Testspiel gegen St. Anna/Aigen am 15. Juli will man dann seinen Kader aber beisammen haben. Eine Woche später steht das erste Pflichtspiel an. Im ÖFB-Cup empfängt man Stripfing.

Meisterehrung im Stadtpark

Und auch wenn in dieser Woche der Ball nicht rollt, gibt es ein anderes Highlight. Am morgigen Freitag findet im Rahmen des ORF-Sommerfestes im Stadtpark die SVO-Meisterehrung statt – Start 17 Uhr. Bekanntlich wurden die Oberwarter heuer mit gleich vier Teams Landesmeister. Dafür bekommt man jetzt seine Bühne.