Noch ist sportlich nicht aller Tage Abend, was den Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost betrifft. Die Fakten sprechen aber zwei Runden vor Schluss ganz klar gegen den SC/ESV Parndorf. Jener Klub, der seit 2003/2004 ununterbrochen zumindest in der dritthöchsten Leistungsstufe tätig war (drei Saisonen lang auch in der zweithöchsten Liga Österreichs), steht vor dem Gang in die Burgenlandliga – nämlich dann, wenn er Viertletzter bleibt.

BVZ Ostliga-Tristesse: Parndorf (im Bild Thomas Jusits) droht der …

Die Nordburgenländer müssten in den verbleibenden zwei Partien wohl beide Male (gegen Mannsdorf sowie in Schwechat) punkten und gleichzeitig auf Umfaller der direkten Konkurrenten hoffen.

Bernhard Fenz Wenn die Fußstapfen angepasst werden

Weder ist aufgrund der bisherigen Saison sehr wahrscheinlich, dass Parndorf tatsächlich reichlich Zähler sammelt, noch ist davon auszugehen, dass die Admira Juniors (Schwechat daheim, Rapid II auswärts) oder das Team Wiener Linien (Stadlau auswärts, Sport-Club daheim) völlig ausleeren.

BVZ … Gang in die Viertklassigkeit. Seit 2003 war der SC/ESV zumindest in der Regionalliga, in den besten Zeiten mit voller Tribüne.

Längst hat man in Parndorf also neben dem Plan A (Klassenerhalt) schon den Plan B parat – die BVZ berichtete. Schafft die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp noch das kleine Fußballwunder – Plan A –, bleibt alles beim Alten. Obmann Gerhard Milletich: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft derart ins Trudeln kommt. Auch wenn viel Pech dabei war, sind wir selbst schuld an der Situation.“

Im Fall des Abstiegs – Plan B – wird die jetzige Ostliga-Truppe mit Parndorf II, das nach der Saison an die letzte Stelle der Burgenlandliga gereiht wird und ausscheidet, verschmelzen.

Generalversammlung im Februar 2020

Auch wenn die sportliche Lage noch nicht völlig klar sein mag. Auf struktureller Ebene kristallisiert sich parallel dazu aber bereits deutlich heraus, dass Parndorf vor einem Umbruch steht. Langzeit-Obmann Gerhard Milletich, seit 27 Jahren an der Spitze, plant seinen Rückzug. „Das ist in Parndorf ein offenes Geheimnis. Ich habe schon seit längerem diese Tendenz.“

Der Chef des Bohmann-Verlags sieht im drohenden bitteren Abstieg deshalb auch Chancen für den Verein. „Ich habe seit rund eineinhalb Jahren innerhalb des Klubs offen kommuniziert, dass ich die Funktion des Obmanns abgeben möchte. Der Umgang mit einem Abstieg würde deshalb um einiges leichter fallen, weil der Aufwand auf ein für potenzielle Nachfolger machbares Maß reduziert würde.“

„Es gilt, den Aufwand für potenzielle Nachfolger auf ein machbares Maß zu reduzieren.“ Parndorf-Obmann Gerhard Milletich mit dem Blick in die Zukunft des SC/ESV

Gerhard Milletich hat tatsächlich ein Datum im Auge. Im Februar 2020 findet die nächste Generalversammlung statt. Optimalerweise findet sich bis dahin ein neuer Obmann oder eine neue Obfrau. Über Namen will der Noch-Boss nicht sprechen, nur so viel: „Es gibt viele Personen, denen der Verein sehr nahe steht. Nur muss eine Übergabe vorbereitet werden. Derzeit haben wir einen enormen Spielbetrieb. Es wäre unverantwortlich, weiter zu investieren und den wirtschaftlichen Aufwand beizubehalten.“

„Es gibt viele Personen, denen der Verein sehr nahe steht. Nur muss eine Übergabe vorbereitet werden"

Die Vorbereitungs-Varianten für eine mögliche Übergabe gingen übrigens so weit, dass der Klubchef vor Saisonbeginn auch den freiwilligen Rückzug in die Burgenlandliga in Erwägung gezogen hatte.

„Ja, ich habe darüber nachgedacht und mir die Spielregeln für so einen Fall angesehen, den Gedanken aber rasch wieder verworfen. Dieser Schritt hätte imagemäßig einen ganz schlechten Beigeschmack.“

Also wurde es die Variante, mit den zur Verfügung stehenden Spielern ganz normal weiterzumachen, aber eben (fast) keine externen Verstärkungen zu lukrieren. Es kommt also nicht von ungefähr, dass der 63-Jährige schon seit geraumer Zeit am Transfermarkt, entgegen den Parndorfer Gewohnheiten aus der Vergangenheit, inaktiv blieb.

„Wir verfügen über eine funktionierende Zweiermannschaft. Es gibt viele Spieler aus der Region. Sie haben hier in Parndorf eine Plattform.“

Weil das Konzept klar ist: „Wir verfügen über eine funktionierende Zweiermannschaft. Es gibt viele Spieler aus der Region. Sie haben hier in Parndorf eine Plattform.“ Genau in diesem Kontext soll sich die Zukunft des SC/ESV abspielen. Ganz nach dem Motto: Wenn es für die Regionalliga reicht, gut. Wenn nicht, auch kein Beinbruch.

Das gilt auch für die aktuelle Lage, die nichts an der generellen Ausrichtung ändern wird: „Sollten wir dem Abstieg entrinnen, wird sich von der Stärke her nichts ändern. Wir haben langfristig gesehen nichts davon, alles Hals über Kopf umzukrempeln. Nur mit einem vernünftigen Maß kann die Zukunft des Vereins gesichert werden, das steht über allem.“

„Ich sage nicht, dass ich ganz aufhöre, sondern werde auch weiter als Unterstützer zur Verfügung stehen.“

Milletich selbst würde übrigens, wenn denn ein Wechsel an der Spitze über die Bühne geht, nicht komplett ausscheiden, sondern aus der zweiten Reihe agieren. Diese Info könnte potenziellen Nachfolgern bei der Entscheidungsfindung helfen. „Ich sage nicht, dass ich ganz aufhöre, sondern werde auch weiter als Unterstützer zur Verfügung stehen.“

Ausgerechnet zum 100er droht Abstieg

Besonders pikant an der sportlichen Talfahrt im Jahr 2019 ist, dass Parndorf Ende Juni im Rahmen einer Dreitages-Feier das 100-Jahr-Jubiläum begeht und ausgerechnet heuer absteigen könnte. „Das ist natürlich gar nicht gut, wird die Feierlichkeiten aber dennoch nicht trüben. Wir haben alle Hände voll zu tun und freuen uns auf ein tolles Jubiläumsfest.“

Und dann gibt es ja noch eine Lokalrivalität, die auf der Strecke bleiben könnte. Der SC Neusiedl am See (der vor knapp zwei Wochen ebenfalls sein 100-Jahr-Jubiläum feierte) hat den Klassenerhalt in der Liga fixiert und könnte, sollte es für Parndorf runtergehen, der einzige Ostligist aus dem Norden bleiben.

„Für mich ist das kein Problem“, sagt Gerhard Milletich, der ja nicht nur Parndorf-Boss, sondern auch Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes ist: „Ich finde es gut, dass zumindest ein Verein aus der Region in der Ostliga spielen würde.“ Nachsatz: „Auch wenn zwei besser wären.“