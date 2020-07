Die Mattersburg Amateure haben sich verstärkt. Mit Mario Guttmann hat man einen jungen Schattendorfer zurück ins Burgenland geholt. „Das ist ein Spieler, der genau zu uns passt. Wir werden dadurch wieder ein Stück regionaler. Guttmann ist außerdem ein Spieler, der Qualität mitbringt. Wir gehen davon aus, dass er uns auch viel weiterhelfen kann“, so Amas-Manager Kevin Pauschenwein. Der 20-Jährige agierte bei den Admira Juniors zumeist auf der rechten Außenbahn, war bei den Südstädtern Leistungsträger und Stammkraft.

Während man mit Guttmann den einzigen „externen“ Zugang fixierte (die restlichen „Neuen“ werden aus der Akademie hochgezogen), stehen zwei Akteure seit wenigen Tagen auf der Abgangsseite. Offensivmann Melvin Reichhardt wird den SVM verlassen, sein Ziel war zu Redaktionsschluss noch unbekannt. Das von Andreas Spadt jedoch nicht. Der Defensivmann wird leihweise ein Jahr in der Burgenlandliga, konkret bei der FSG Oberpetersdorf/ Schwarzenbach, kicken.

NSC: Sommerer löst sein Versprechen ein

In Neusiedl/See wird man in der kommenden Saison ein bekanntes Gesicht wiedersehen. Niklas Sommerer wird wieder für den NSC auf Torjagd gehen. Der Angreifer stand in der Saison 2016/17 im Neusiedler Kader, erzielte damals als 19-Jähriger auch zwei Saisontore, verließ nach Saisonende die Seestädter aber in Richtung USA. Bei seinem Abgang hätte Sommerer noch ein Jahr Vertrag gehabt, ehe es ihn in die Ferne zog. Beim Abschied versprach der Stürmer diesen aber zu einem späteren Zeitpunkt auch zu erfüllen.

„Niklas war die letzten drei Jahre in Amerika studieren und ist seit Kurzem wieder zurück“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz. Mit im Gepäck: Sein Versprechen für den NSC und sein Bruder Clemens (19), der im zentralen Mittelfeld daheim ist. Neben den Sommerer-Brüdern konnte Neusiedl einen weiteren Spieler verpflichten.

Tobias Ulbing kommt aus Salzburg an den Neusiedler See. Der 18-jährige Stürmer war beim FC Liefering und durchlief davor sämtliche Akademie-Mannschaften im Red Bull-Nachwuchs. Mit dem 1.94 Meter -großen Ulbing erhofft sich Stranz, „dass wir aggressiv und willig sind und damit die doch ein wenig fehlende Routine wettmachen.“

Übrigens: Bei der Regionalliga Ost-Sitzung am Dienstag blieb die von einigen Vereinen angepeilte Rückverlegung des Saisonstarts aus. Ab 21. August wird gespielt.