Der Mattersburger Toni Harrer kam im vergangenen Winter zu den Seestädtern und fand rasch seinen Platz im defensiven Mittelfeld beim SC Neusiedl. Eigentlich plante der Klub auch für das Frühjahr mit dem 23-Jährigen, der aber in der vergangenen Woche um Vertragsauflösung bat. „Aus beruflichen Gründen will sich Harrer aktuell die Regionalliga nicht mehr antun. Das ist für uns natürlich bitter, wir haben seinem Wunsch aber nachgegeben“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz.

Fußball wird Harrer auch weiterhin spielen, wenn auch möglicherweise eine oder zwei Etagen tiefer: „Ja ich bin offen für eine neue Aufgabe, habe auch schon mit dem einen oder anderen Verein ein Gespräch geführt. Spruchreif ist da aber noch nichts“, meint der Mittelfeldmann.

Indes wünscht sich Trainer Hannes Friesenbichler rasche Einigung, was mögliche Neuzugänge betrifft: „Wir wollen uns schon punktuell verstärken. Und natürlich ist es da gut, wenn man früh Klarheit hat, damit man dann auch die Planung für das Frühjahr abstimmen kann.“ Bis zum Trainingsstart Anfang Jänner hat seine Mannschaft frei, allerdings ein Heimprogramm zu absolvieren.