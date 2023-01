Haubenwaller wird zum Austrianer

Werbung

Erst im Sommer kam Lukas Haubenwaller von Wehen Wiesbaden nach Neusiedl und schlug gleich zu Beginn ein. In den ersten beiden Runden erzielte er jeweils einen Doppelpack und betrieb gleich einmal starke Eigenwerbung. Der 19-Jährige, der sämtliche Stationen im Admira-Nachwuchs durchlief, spielte sich rasch ins Rampenlicht und auch in den Fokus höherklassiger Klubs, eben auch jenen der Wiener Austria.

Der Andauer Leopold kommt in die Seestadt

Die Veilchen beobachteten Haubenwaller und luden den Youngster auch zu einem Probetraining nach Ende der Ostliga-Hinrunde ein. Haubenwaller überzeugte, Austria schnappte zu. Der NSC kassierte eine „ansehnliche Ablöse“ für seinen Kicker, der noch bis 2024 Vertrag hatte, über die aber Stillschweigen vereinbart wurde. „Der Transfer ist für uns und für Lukas Haubenwaller eine gute Geschichte. Wir wünschen Haubi natürlich viel Glück für seine neue Station. Es ist in gewisser Weise auch eine Auszeichnung für uns, wenn ein Spieler den Sprung in die höchste Liga schafft“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz. Offensiv wird der NSC möglichweise gar nicht mehr nachbessern, hat man mit Matus Paukner bekanntlich schon seinen Wunschstürmer verpflichtet.

Gleich mehrere Gründe sprachen wiederum für ein Engagement von Noah Leopold beim SC Neusiedl am See, der sich schon seit einiger Zeit um den 18-Jährigen bemühte. Während Haubenwaller an den Verteilerkreis wechselt, kommt Defensiv-Talent Leopold nun leihweise von der Wiener Austria in die Seestadt. „Er passt gut in unser Konzept, ist ein junger Spieler mit viel Talent und kommt zudem auch aus dem Bezirk“, so Stranz. Leopold ist aus Andau, eine große Eingewöhnungsphase ist also auch nicht notwendig. Seit Montag sind die Neusiedler im Training, das vorerst Routinier Daniel Toth gemeinsam mit Co-Trainer Norbert Pammer leitete. Cheftrainer Stefan Rapp und der Sportliche Leiter Günter Gabriel weilten zu Wochenbeginn noch in Spanien, wo man sich bleibende Eindrücke vom Top-Team Bilbao sowie vom Zweitliga-Klub Eibar holte.