Heimsieg! Einmal mehr richtete es der Neusiedl-Kapitän

Werbung

NEUSIEDL - DONAUFELD 1:0. Die Ausgangslage vor dem Spiel war aus Neusiedler Sicht leicht angespannt: „Wir standen aufgrund der Tabellensituation mehr unter Druck“, so Stefan Rapp. Das Spiel war dann geprägt von viel Kampf und Intensität. „Chancen waren Mangelware, aber das Tempo war schon recht hoch“, befand der Neusiedler Trainer. Allerdings schaffte es keines der beiden Teams, mit der feinen Klinge in die Gefahrenzone zu kommen. So musste immer wieder hohe Bälle als Stilmittel dienen. Dabei erwiesen sich die heimische Abwehr und die Donaufeld-Defensive als stabil. „Und ich habe mir schon gedacht, dann nehmen wir halt den Punkt. Obwohl er daheim vielleicht sogar zu wenig ist“, so Stefan Rapp.

Kienzl glänzte wieder als Kopfballungeheuer

Eigentlich rechneten auch die knapp 400 Zuseher schon so gut wie fix mit einer höhepunktarmen Nullnummer. Nur gab‘s die Rechnung ohne Kapitän. Der Neusiedler Dauerbrenner, der seit Monaten auch als Torjäger glänzt, bewies wieder einmal Köpfchen. Minute 92. Neusiedl warf noch einmal alles nach vorne. Mit einem hohen Ball, typisch eben für diese Partie. Der eingewechselte Hazim Ibrahimovic verlängerte auf das „Kopfballungeheuer“ vom Neusiedler See, Patrick Kienzl.

Und der verzückte mit seinem 16. Saisontor dann eben noch spät, aber umso umjubelter die heimischen Fans. Besonders seinen Coach, der vom Treffer schwärmte: „Das war wie im Lehrbuch. Bogenspannung, optimaler Zeitpunkt am Ball und dann im Netz“, so Rapp, der hinzufügte: „Das Tor müsste man normal auf Youtube stellen.“ Captain Kienzl blieb gewohnt bescheiden: „Ich habe einfach meinen Job gemacht.“ Durch war der Sieg aber noch nicht, weil Donaufeld noch zwei Ecken hatte. Die überstanden die Neusiedler aber schadlos und holten damit den zweiten Sieg im zweiten Frühjahrs-Heimspiel. Kienzl ergänzte: „Wenn man solche Spiele gewinnt, dann bleibt man in der Liga.“

STATISTIK

SC NEUSIEDL AM SEE - SR DONAUFELD 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (92.) Kienzl. Gelbe Karten: Wodicka (76., Foul); Ochrana (14., Unsportlichkeit), Babic (72., Foul). SR: Holzinger.- Neusiedl, 380.

Neusiedl: Otto; Tatzer, Töpel, Bockay, Holzmann; Wodicka (78. Ibrahimovic), Toth; Tarzi (62. Bucur), Breuer (62. Sallam), Kienzl; Paukner (95. Gatti).

Donaufeld: Giuliani; Schneider, Widni, Schöfl; Petkovic, Orgolitsch, Van Zaanen (63. Dogan), Ochrana; Bouguerzi (75. Mercan), Wolf (75. Sutterlüty).