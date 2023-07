Heißer Auftakt für den ASV Draßburg

Draßburgs Pflichtspiel-Start war perfekt – 5:0 im ÖFB-Cup auswärts gegen Parndorf (mehr dazu auf der Seite 71). Der ASV tankte also gehörig Selbstvertrauen, muss aber dennoch fokussiert sein: „Weil die Aufgabe noch einmal um einiges schwieriger wird“, weiß Trainer Michael Porics. Die Marchfelder haben für den Draßburg-Coach einen Kader voll mit Qualität, sind dementsprechend „einer der Titelkandidaten schlechthin“. Trotzdem will Draßburg auch gegen den erklärten Favoriten anschreiben, hat dafür ein Rezept parat: „Wir wollen mutig spielen und defensiv gut stehen. Das ist und in Parndorf gut gelungen, da wollen wir anschließen“, so Porics, der speziell offensiv die Qual der Wahl hat. Da saßen beim ÖFB-Cupspiel beispielsweise Marko Nikolic, Matej Sabados und Andreas Lemut nur auf der Bank – Nikolic undSabados trafen sogar nach ihren Einwechslungen. „Das ist natürlich für uns gut, wenn wir während dem Spiel noch einmal Qualität nachschießen können und gleichzeitig muss sich jeder bewusst sein, dass es keine Stammplatz-Garantie gibt“, stellt Porics klar.