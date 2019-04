Der ASV Draßburg hat vor Saisonbeginn das Ziel Meister und Aufstieg ganz klar definiert. Aktuell stehen Kapitän Elmir Hrustanbegovic und Co. auch ganz kurz vor dem großen Wurf. Der Meistertitel ist praktisch zum Greifen nahe — 12 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Siegendorf. Und das sieben Runden vor Meisterschaftsende.

BVZ Hirm ist derzeit das 2. Klasse Mitte-Schlusslicht, könnte dennoch im kommenden Jahr als 1b-Team Draßburgs weiter oben spielen.

Dementsprechend macht man sich beim Klub längst Gedanken für den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse — das ist nicht nur legitim, sondern Pflicht für einen Verein wie den ASV Draßburg. Und weil jeder Regionalliga-Klub auch eine 1b-Mannschaft stellen muss, hat sich die Vereinsspitze um Präsident Christian Illedits logischerweise auch dieses Thema seit Längerem im Fokus. Genauer gesagt schon eine konkrete Idee wie man die 1b-Mannschaft umsetzt.

Geplant ist dabei eine enge Zusammenarbeit, sprich eine Kooperation mit dem ASK Hirm. „Zwischen dem ASK Hirm und uns war stets ein sehr gutes Verhältnis. Deshalb haben wir uns schon früh damit befasst, eine mögliche Kooperation mit Hirm einzugehen. Für uns wäre die Option eine richtig gute Lösung“, so Draßburgs Präsident Christian Illedits.

Konkrete Gespräche, Details noch offen

Durch sei das Gesamtpaket der Kooperation noch nicht, aber laut Hirms Obmann Christian Wöhl ist man mehr als nur interessiert: „Fix ist es noch nicht, aber wir haben schon gute und auch sehr konkrete Gespräche geführt.“ Das sieht auch Illedits so: „Wir haben uns bis Mai Zeit gegeben, um alle Details zu regeln, aber unser Wunsch ist es mit Hirm gemeinsam eine 1b-Mannschaft zu realisieren.“

Diese würde dann in der 1. Klasse Mitte spielen und zwar mit einer Kampfmannschaft und einer Reserve in Hirm.

Fenz Neue Aussichten für den ASK Hirm. In der nächsten Saison könnten hier 1. Klasse Mitte-Spiele stattfinden — sollte sich der aktuelle 2. Klasse-Klub Hirm mit Draßburg zu einer Kooperation entschließen. Foto: Fenz

Natürlich wird hinter den Kulissen bereits an der 1b-Konstellation gebastelt. Wie die dann genau aussieht, sprich Trainerteam, Kader und auch der Name will man dann präsentieren, wenn der Deal unter Dach und Fach ist. Illedits: „In der Außendarstellung würde sich gar nicht so viel ändern.“

Hirm würde ein eigenständiger Verein bleiben, die sportlichen Entscheidungen der 1b würden der Leitung des ASV Draßburg obliegen. Was jetzt noch fehlt, dass die — am ersten Blick erfolgsversprechende Zusammenarbeit — auch zustandekommt: Der Aufstieg Draßburgs und das definitive „Ja“, beider Klubs.