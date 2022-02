Höhenflug bei Neusiedl? „Wir wissen schon, wie wir das einordnen“

Fünf Spiele, vier Siege und 24 erzielte Tore: Der NSC zeigt sich in der Vorbereitung bislang in einer blendenden Verfassung – und das obwohl in der Seestadt zunächst Corona für einen mehr als holprigen Start ins neue Jahr sorgte. So richtig überrascht über die offensive Seite seiner Mannschaft zeigt sich Trainer Stefan Rapp nicht: „Wir haben vielleicht nicht den einen echten Goalgetter, aber dafür viele Spieler, die in der Lage sind ein Tor zu erzielen.“ Das untermauerte auch die Bilanz beim letzten Testspiel-Sieg gegen Deutschkreutz. Sechs verschiedene Torschützen sorgten für einen glatten 7:1-Sieg der Neusiedler.

Zu großem Jubel lässt sich Rapp aber definitiv nicht hinreißen: „Wir wissen schon, wie wir das einordnen. Deutschkreutz hat ohne fünf Stammspieler agiert und uns ist auch bewusst, dass die Aufgaben in der Regionalliga ein Stück schwerer werden. Außerdem bin ich schon lange genug dabei, habe viel erlebt. Beispielsweise eine Vorbereitungsphase mit ausschließlich Siegen und in der Meisterschaft gab es dann drei Wochen eine auf den Deckel.“ Genau dem will man beim SC Neusiedl vorbeugen: „Es gilt, die Erkenntnisse aus den letzten Spielen in die Saison mitzunehmen. Den Spielern muss einerseits bewusst sein, dass es vielleicht nicht so einfach wird und andererseits müssen wir weiter das umsetzten, was wir uns vornehmen.“

Da war man für den Coach zuletzt schon sehr nahe dran: „Wir haben über die Seite und die Mitte gute Lösungen gefunden. Und zusätzlich eben die vielen verschiedenen Torschützen. Wir sind schon flexibel. Möglicherweise macht uns dies ein Stück unberechenbarer.“

Wir sind flexibel. Vielleicht macht uns das auch ein Stück unberechenbarer.“ Stefan Rapp Trainer SC Neusiedl am See