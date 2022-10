Jugend als Trumpf im Draßburger Zentrum

Werbung

Für Draßburgs Trainer Michael Porics stellte sich vor dem Spiel gegen den Wiener Sport-Club einmal mehr die Startelf-Frage neu. Weil Mittelfeldspieler Tomislav Ivanovic und Inneverteidiger Petar Melezovic angeschlagen passen mussten, fehlten im Zentrum nicht nur Leistungsträger, sondern auch Routine. Und das, obwohl Ivanovic (26) und Melezovic (23) nicht ansatzweise zum alten Eisen zählen. Sei‘s drum, Porics schickte mit Tobias Polz (17) einen ganz jungen Spieler in die Innenverteidigung. Das Sechser-Duo: Nedim Muratcehajic (18) und Julian Pointner (20). Eine Reihe davor: Florian Krutzler (19). Und auf der Bank saßen Philipp Wenzl (19), Enrico Steiner, Alexander Sinabel, Marko Grubesic (alle 18) sowie Raphael Federer (17). Angst vor fehlender Erfahrung gab es in Draßburg nicht: „Weil die jungen Spieler Qualität haben und ihre Sache wirklich gut gemacht haben. Wenn ich mir einen Tobi Polz anschaue, was der mit seinen 17 Jahren für eine Partie absolviert hat, dann macht das richtig Freude“, so Porics, der seinen Jungs viel Vertrauen entgegenbrachte und dies am Ende in Form eines 1:0-Sieges auch zurückbekam. Auch Vereinsboss Christian Illedits zeigte sich von der jungen Draßburger Garde begeistert: „Der Umstieg in den Kampfmannschafs-Fußball ist nie leicht. Die Jungs haben ein deutliches Zeichen gesetzt, sich wunderbar präsentiert. Trotzdem wollen wir am Boden bleiben und weiter hart arbeiten.“