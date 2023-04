Kein Lohn für die Siegendorfer Bemühungen

Werbung

WIENER SPORT-CLUB - SIEGENDORF 2:1. Nach der Niederlage in Krems schraubte Siegendorfs Trainer Kurt Jusits an mehreren Schrauben. Leo Tompte kehrte nach seinem Afrikacup-Trip zurück in die Startelf, begann aber nicht ganz vorne, sondern am Flügel. Auch Simon Buliga rutschte in die Startelf, spielte an vorderster Front. Nominell begann Siegendorf deutlich offensiver als beim Abstiegsduell gegen Krems. Vor der Pause waren es aber die Hausherren, die häufiger Akzente setzen. „Da haben wir es verabsäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen“, meinte der Eisenstädter Coach der Dornbacher, Robert Weinstabl. Sein Team führte zur Pause 1:0, nachdem Lucas Pfaffl (37.) via abgefälschten Schuss traf.

Trotz starker zweiten Halbzeit gab es eine knappe Niederlage

Siegendorf kam nach der Pause deutlich besser ins Spiel, war mit den Wienern auf Augenhöhe und setzte auch immer wieder Nadelstiche. Der Aufwand war durchaus hoch, den Lohn dafür gab es nach 67 Minuten in Form des Ausgleichs durch Goalgetter Leo Tompte, der nach einem sehenswerten Zusammenspiel mit Simon Buliga, zum 1:1 einschoss. Kurz später hatte Buliga sogar die Führung am Fuß, WSC-Goalie Florian Prögelhof entschärfte den tollen Schuss allerdings mit einer Glanzparade. Und nach 78 Minuten führten dann wieder die Heimischen. Nach einem Abwehrfehler der Gäste netzte Miroslav Beljan ein und fixierte damit den Sieg des Sport-Clubs. „Ärgerlich“, befand Siegendorfs Trainer Kurt Jusits, „weil es nach der Pause der erste Schuss vom Sport-Club auf unser Tor war. Wir haben uns leider nicht mit einem Punkt belohnt.“

STATISTIK

WIENER SPORT-CLUB - ASV SIEGENDORF 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (37.) Pfaffl, 1:1 (67.) Tompte, 2:1 (78.) Beljan. Gelbe Karten: Holzer (76., Foul); Secco (80., Unsportlichkeit), Alozie (90., Foul), Alak (93., Kritik). SR: Kastenhofer.- Sport-Club-Platz, 1261.

Wiener Sport-Club: Prögelhof; Pfaffl, Csandl, Gusic, Haas; Dimov; Beljan, Andrejevic (91. Buzuk), Pajaczkowski (83. Gerstl), Vucenovic (65. Holzer); Rekirsch (65. Rajkovic).

Siegendorf: Gessl; Martinov (61. Schmiedl), Zeco, Nesovic (81. Alak), Alozie; Secco, Wydra; Tompte, Frithum (58. Jani); Stursa (58. Bacher), Buliga.