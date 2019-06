Die neue Saison bedeutet für Burgenlandliga-Champion Draßburg Neuland in der Regionalliga Ost.

Das erstmalige Antreten in der dritthöchsten Leistungsstufe ist die eine Komponente, hinzukommt, dass es dann auch mit der 1b eine zusätzliche Kampfmannschaft geben wird. Diese soll aber entgegen dem klaren Trend, der sich in der Vergangenheit abgezeichnet hatte, nun doch nicht als fixes Kooperationsteam mit dem ASK Hirm ins Rennen gehen, sondern eigenständig als ASV Draßburg 1b spielen.

Geplant war an sich, dass beide Klubs gemeinsame Sache machen und die Mannschaft als Hirm/Draßburg in der 1. Klasse Mitte in Hirm antritt. Nun kam es aber zu keinem Abschluss, weshalb Hirm weiter selbstständig in der 2. Klasse Mitte bleibt und die Draßburger Zweier in der 1. Klasse Mitte kicken, Spielort wird der Sportplatz Draßburg sein.

„Noch fehlt jetzt der offizielle Stempel“

Draßburg-Präsident Christian Illedits sieht die gescheiterte Ehe mit Hirm emotionsfrei und stellt im selben Atemzug klar: „Es gab doch noch einige Fragezeichen für die Praxis, vielleicht war der Zeitpunkt noch nicht optimal. Auch wenn der offizielle Stempel fehlt, peilen wir eine längerfristige Zusammenarbeit an. Jetzt haben wir mit Hirm einfach eine lose Kooperation vereinbart, in deren Zuge etwa Spieler, die bei uns in der 1b eher noch nicht eingesetzt werden, dann eben in Hirm in der 2. Klasse kicken können.“

Für Hirms Obmann Christian Wöhl war es ein Stopp kurz vor der Ziellinie, der aber weniger tragisch anmutet, als es sich möglicherweise anhört: „Es waren ganz einfach Fragen unbeantwortet, die sich in der Kürze nicht mehr klären hätten lassen. Wir pflegen weiterhin ein gutes Verhältnis zum ASV Draßburg und arbeiten auch gut zusammen. Vorerst geht es eben für uns ganz normal in der 2. Klasse weiter.“