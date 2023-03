Keine leichte Aufgabe für Siegendorf

Werbung

WIENER SPORT-CLUB - SIEGENDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Tormann Sebastian Gessl und Defensivmann Philipp Schmiedl gingen beim 1:2 gegen Krems verletzt vom Feld. Oscar Castellano sah Gelb-Rot und Leo Tompte ist nach seinem Afrikacup-Trip mit der Zentralafrikanischen Republik fraglich. Hinzu kommt ein weiterer Abwehrspieler, der fehlt: Innenverteidiger Armin Pester bekam gegen Krems die fünfte Gelbe Karte, womit gravierende Umstellungen vorprogrammiert sind. Personell droht den Siegendorfern also ein Engpass beim Gastspiel in Wien-Hernals. Den gab es beim Abstiegs-Duell gegen Krems allerdings auch in Sachen Leidenschaft.

Dementsprechend sind die Siegendorfer in der Pflicht: „Wir müssen zumindest kratzen und beißen. Eben jene Attribute zeigen, die im Abstiegskampf in Wahrheit Pflicht sind“, so Präsident Peter Krenmayr. Auch wenn die Hinrunde jetzt nicht mehr viel zählt, das letzte Duell der Siegendorfer mit dem Wiener Kultklub endete höchsterfreulich.

Im Herbst gab es für den ASV einen glatten 3:0-Heimsieg, damals glänzte Siegendorf jedenfalls auch mit viel Engagement. Ein ähnlicher Auftritt wäre nicht nur wünschenswert, sondern ist fast erforderlich, um nicht weiter Anschluss an sichere Gefilde zu verlieren.