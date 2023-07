Klarer Plan mit Nachwuchshoffnung

Langsam aber sicher geht es in die Endphase der sommerlichen Kaderplanung. So auch beim überlegenen Burgenlandliga-Meister der Vorsaison aus Oberwart. Bis heute Mitternacht haben die Vereine Zeit, ihre Kader optimal zu justieren. Rund ums Informstadion kann man aber schon jetzt von einer gelungenen Transferphase sprechen. Mit den ehemaligen Bundesliga-Kickern Patrick Farkas, Lukas Ried oder Michael Huber hob man die Qualität signifikant an, ohne auch den Blick in die Zukunft außer Acht zu lassen. Am Montag holte die Vereinsführung rund um Präsident Gerhard Horn, Sportkoordinator Peter Lehner und dem Team auch noch den 17-jährigen österreichischen Junioren-Nationalspieler Johannes Polster ins SVO-Boot.

Der Defensiv-Allrounder startete seine Karriere dabei bei seinem Goberlinger Stammverein, ehe er schon in der Oberwarter Jugend auf sich aufmerksam machte und von der AKA Burgenland „übernommen“ wurde. Zuletzt durfte sich Polster gar in diversen österreichischen Auswahlen zeigen und war nicht zuletzt beim U17-Länderspiel gegen Rumänien über die volle Distanz im Einsatz. "Wir freuen uns ein junges,dynamisches und burgenländisches Talent in Oberwart begrüßen zu dürfen“, sagte Präsident Horn und der Neo-Kicker Polster fügte an: „Die SVO-Arbeit der letzten Jahre ist beeindruckend und ich kann von den vielen ehemaligen Profis sehr viel lernen. Ich bin hochmotiviert und freue mich, dass es jetzt für mich losgeht.“