Leader war zu stark für Draßburg

DRASSBURG - STRIPFING 0:4. Mit zwei Niederlagen am Stück kam der Leader nach Draßburg. Zur Erinnerung in den 17 Runden davor gab es für die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin lediglich eine Niederlage. Dementsprechend brachten die Niederösterreicher die sprichwörtliche Wut im Bauch mit, traten zudem fokussiert auf und waren über 90 Minuten das bessere Team.

Christian Gartner, der Illmitzer im Dienste des Titelkandidaten, sorgte nach acht Minuten für die frühe Führung der Gäste, die in der Folge das Spiel bestimmten. Draßburgs beste Szene gab es drei Minuten nach dem Rückstand als sich Salko Mujanovic durchsetzte, sein Schuss aber nur im Außennetz landete. Damit war das Pulver der Gastgeber, zumindest vor dem Seitenwechsel, verschossen.

Pecirep sorgte kurz nach der Pause für die Entscheidung

Anders die Gäste. Top-Stürmer Darijo Pecirep zeigte sein Klasse und legte den Ball – fast aus dem Stand – genau in die Ecke, Christopher Stadler im Draßburger-Tor hatte keine Chance. Das 0:2 nach 21 Minuten war auch so etwas wie die Vorentscheidung, weil die Burgenländer – die in sechs Spiele in Folge ungeschlagen waren – kaum ein Mittel fanden, um Stripfing zu gefährden. Und sechs Minuten nach dem Seitenwechsel war der Deckel dann drauf: Pecirep musste in nach einem Sololauf von Sturmpartner Nikola Gataric nur noch einschieben.

Den Schlussakkord spielte dann Gataric selbst, assistiert wurde er von Innenverteidiger Simon Furtlehner. Der Defensivmann behielt nach einer Standardsituation die Übersicht und legte ab auf Gataric. „Überragend. Er war der beste Mann auf dem Platz“, gab es für Gataric Sonderlob von Djuricin. Der Trainer resümierte und forderte zugleich: „Wir haben wieder in die Spur gefunden, da müssen wir aber jetzt auch bleiben.“

STATISTIK

ASV DRASSBURG - SV STRIPFING 0:4 (0:2).- Torfolge: 0:1 (8.) Gartner, 0:2 (21.) Pecirep, 0:3 (51.) Pecirep, 0:4 (68.) Gataric. Gelbe Karten: Ivanovic (24., Foul), Krutzler (67., Unsportlichkeit), Puchegger (75., Foul); Simunic (35., Foul), Gartner (38., Unsportlichkeit), Güclü (64., Unsportlichkeit), Sahan (73., Unsportlichkeit). SR: Hromalic.- Draßburg, 150.

Draßburg: Stadler; Puchegger, Melezovic, Obermüller, Lakatos (57. Krutzler); Pointner (77. Wenzl), Ivanovic (57. Sinabel); Lemut, Marth (57. Harcevic), Mujanovic; Nikolic.

Stripfing: Kretschmer; Simunic, Furtlehner, Muminovic (72. Buchta); Altersberger (72. Ziger), Gartner (61. Löffler), Markl, Güclü, Wessely (67. Marco Sahanek); Gataric, Pecirep (67. Sahintürk).