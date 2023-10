Letztes Heimspiel wurde für Oberwart zum Debakel

Oberwart - Leobendorf 0:5. Im letzten Heimspiel der Herbstsaison hoffte der SV Oberwart auf die Trendwende. Zuletzt verlor man gegen die Wiener Viktoria und gegen Marchfeld nach guten Leistungen zweimal knapp mit 1:2 - jetzt wollte man sich mit Punkten belohnen. Dieser Plan ging aber gehörig nach hinten los. Gegen Leobendorf kam die Guger-Elf mit 0:5 unter die Räder.

Der Start verlief durchaus verheißungsvoll. „Schon nach eineinhalb Minuten hatten wir zwei gute Torszenen“, sah Trainer Klaus Guger anfangs den Elan aus den letzten Spielen, von dem dann aber nichts mehr übrig war. Nach sechs Minuten brachte Marco Hofer die Gäste aus Niederösterreich, die mit dem 5:0 ihren dritten Sieg in Folge feierten, in Führung.

Leobendorfs Hofer traf im Viererpack

In Minute 26 war es dann wieder Hofer mit dem 2:0. Und keine zwei Minuten später legte abermals Hofer das 3:0 nach. Damit war das Spiel schon nach einer knappen halben Stunde entschieden. Das merkte man auch nach dem Wiederanpfiff, die Leobendorfer spielten ihr Match locker runter und Oberwart konnte nicht mehr zusetzen. In Minute 65 machte der an diesem Tag überragende Marco Hofer seinen Viererpack komplett. Stefan Baldia legte für die Gäste kurz vor dem Schlusspfiff gar noch das fünfte Tor drauf.

Guger war nach der herben Heimklatsche enttäuscht: „Wir konnten überhaupt nicht an die Leistungen der letzten Wochen anschließen. Wenn man einem so spielstarken Gegner mit wenig Intensität und Aggressivität begegnet, kommt das dabei raus. Wir sind zwar nicht so schlecht reingestartet, schafften es aber über das ganze Spiel kaum, schnell ins Gegenpressing zu kommen. Und liegst du gegen Leobendorf dann mal 0:2 beziehungsweise 0:3 zurück, ist es verdammt schwer.“

Vor dem nächsten Spiel am kommenden Freitag bei der Zweitauswahl des SK Rapid braucht es also definitiv eine Leistungssteigerung. Positiv zu beurteilen war die Tatsache, dass Thomas Herrklotz wieder zum Einsatz kam. Oberwarts Torschütze vom Dienst der letzten Jahre wurde gegen den SV Leobendorf zur Pause eingewechselt. Adam Horvath musste hingegen mit dem Verdacht auf eine Muskelverletzung schon nach 14 Minuten ausgetauscht werden.

Statistik

SV Oberwart - SV Leobendorf 0:5 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (6.) Hofer, 0:2 (26.) Hofer, 0:3 (28.) Hofer, 0:4 (65.) Hofer, 0:5 (90.) Baldia.

Gelbe Karten: Woth (39., Foul), Soljankic (55., Unsportlichkeit), Polster (75., Foul); Baldia (78., Foul), Miesenböck (82., Unsportlichkeit).

SR: Pilar.- Informstadion, 600.

Oberwart: Marton Horvath; Farkas, Polster, Huber, Adam Horvath (14. Zapfel); Doleschal (46. Herrklotz), Woth, Soljankic (68. Koch), Ried; Wessely, Burai.

Leobendorf: Schwaiger; Lechner, Fischer, Hauer, Bartholomay, Sahanek, Pranjic, Hofer (90. Aliloski), Mirkovic (85. Jaindl), Botic (69. Baldia), Miesenböck (90. Shousha).