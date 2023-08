Lukas Stranz: Leiser Rückzug nach 15 Jahren NSC-Herzblut

Es war im Jahr 2005, der NSC stieg gerade in die Regionalliga auf, als sich der damals 17-jährige Lukas Stranz, ein waschechter Neusiedler, immer intensiver seinem Heimatverein verbunden zeigte.

Was folgte, war die Gründung eines Fanclubs, den er aufbaute. „Und dann bin ich immer weiter reingewachsen, habe viel Zeit für den Verein aufgewendet. Es stand damals nicht gut um den NSC. Viele haben sich abgewendet, bei mir war es genau das Gegenteil.“ Aus dem Fanclub-Gründer wurde der Funktionär mit endlosem Herzblut: „Wenn man zuerst als Fan dabei ist und dann als Funktionär, das stärkt die Beziehung extrem“, blickt Stranz zurück, der dann 2010 mit Anfang 20 die Hauptlast für eine große NSC-Veranstaltung trug, sein erstes großes Event für den Verein organisierte: „Das war ein prägendes Ereignis für mich.“ Gemeint ist das Spiel Neusiedl gegen Arsenal – vor knapp 5000 Zusehern. „Da haben wir fast zwei Monate durchgearbeitet, damit die Partie stattfinden kann“, meint der 35-Jährige und ergänzt: „Heute ist so ein Spiel, in der Form, gegen einen Premiere League-Verein wahrscheinlich gar nicht mehr möglich.“

„Ich habe mir eigentlich nie eine Pause gegönnt“

Zwei Jahre später hing der Fortbestand des NSC am seidenen Faden. Zu den Schulden von knapp über einer halben Million Euro kam der Abstieg aus der Ostliga hinzu. Stranz: „Viele haben geglaubt, jetzt ist es ganz vorbei. Wir haben dann aber das Blatt gewendet, haarscharf ist sich das ausgegangen“, erinnert sich der emsige Clubmanager, der diese Funktion die letzten 12 Jahre bekleidete, zurück. Und 2014 gelang der Wiederaufstieg, durch ein Tor in Minute 94 in Marz schaffte Neusiedl in der letzten Runde der Burgenlandliga-Saison die Rückkehr in die Regionalliga. „Für mich war es damals wohl der intensivste Moment in meiner gesamten NSC-Zeit. Ich habe dann natürlich im Fansektor auch mitgejubelt, sogar mit Bengalen in der Hand. Aber es war ja auch so, dass ich damals den Kader mitgestaltet habe und das ist etwas ganz Besonderes, wenn man dann aufsteigt.“ Gleichzeitig war dies so etwas wie die Initialzündung für den Traditionsverein, der in der Folge langsam aber stetig in ruhigere Gewässer steuerte. Immer mit dabei als die Konstante im Funktionärsteam: Lukas Stranz, der 2019 dann eine weitere Mega-Veranstaltung absolvierte. Die 100-Jahre-Feier des NSC, die alle Stücke spielte: „Wir haben uns gesagt, eine 200-Jahre-Feier erlebt keiner von uns, deshalb muss der 100er einzigartig gefeiert werden. Da war extrem viel Herzblut dabei.“ Und hatte für den Club auch eine enorme Bedeutung: „Es war intern immer das Ziel des Vorstands, dass der Verein zum Jubiläum über den Berg sein muss, das ist gelungen und wurde zuletzt vielleicht ein wenig vergessen.“ Im Rückspiegel sieht der scheidende Funktionär den Einsatz für den Seestadt-Verein als notwendig: „Ich habe seit 15 Jahren vieles, sprich Familie, Freunde und Freizeit dem Verein untergeordnet und ich bin überzeugt, dass es wichtig war. Sonst würde es den NSC in der Form vielleicht nicht mehr geben. Ich habe mir eigentlich nie eine Pause gegönnt. Und jetzt steht der Verein solide da, das ist ein Verdienst der aktuellen Funktionäre, aber auch der Vorgänger.“

Für Stranz, der in den vergangenen 15 Jahren immer an der NSC-Seite war, gleichzeitig ein Moment, um es etwas ruhiger anzugehen. sich aus dem Funktionärsleben zurückzuziehen: „Natürlich nicht von heute auf morgen, für eine geordnete Übergabe werde ich sorgen. Das ist mir wichtig.“ Und was ist in Zukunft wichtig für den Familienvater: „An erster Stelle steht die Familie“, stellt Stranz klar, der sich bei seiner Frau bedankt: „Sie war immer unterstützend an meiner Seite.“ Neben mehr Zeit für die Familie, wird Stranz nun vermehrt seinem Hobby nachgehen: „Tennis spielen.“ Und der NSC? Dem Herzensverein bleibt der Langzeit-Funktionär als Fan erhalten: „Vielleicht bin ich nicht bei jedem Testspiel dabei, so wie in den vergangenen 15 Jahren, aber viele Spiele werde ich nicht verpassen“, schmunzelt Stranz.

Lukas Stranz lebt für den NSC – bei Derbysiegen ließ der Clubmanager auch mal Emotionen raus... Foto: Martin Ivansich