Manuel Seidls letzter Freistoß ist getreten

Der SC Wiener Neustadt verliert eine absolute Integrationsfigur. Manuel Seidl beendet seine Karriere. Der gebürtige Kirchschlager hat im Alter von 33 Jahren seine letzte Partie gespielt. „Es war so, dass ich gemerkt habe, dass der Spaß nicht mehr so vorhanden ist“, verrät Seidl. Seit der Rückkehr zum Sport nach dem ersten Corona-Lockdown war für Seidl irgendetwas anders…

Ganz entscheidend beeinflusst hat den Prozess die lange Verletzten-Historie von Manuel Seidl. Schwere Knieverletzungen beim SV Mattersburg, ein Bandscheibenvorfall in Amstetten. „Es ist so, dass ich nicht einmal schmerzfrei Stiegensteigen kann. Mein linkes Knie ist völlig kaputt. Wenn ich irgendeinen Sport machen möchte, dann muss ich mich erst eine halbe Stunde aufwärmen – einfach so vom Stand weglaufen, das geht nicht“, so Seidl, der bei so vielen Rückschlägen seine Kämpfer-Mentalität bewiesen hat. „Andere Spieler hätten vielleicht schon viel früher aufgehört, ich habe nie aufgegeben“, erklärt Seidl.

Ich wollte den Herbst fertig spielen, damit es nicht heißt, ich würde den Verein nach ein paar Niederlagen hängen lassen.“

Angefangen hat alles bei seinem Stammverein, dem USC Kirchschlag. Über die Akademie St. Pölten ging es 2007 Richtung Burgenland. „Ich habe dem SV Mattersburg viel zu verdanken. Ich habe dort die Chance bekommen, Bundesliga zu spielen“, denkt Seidl zurück. Insgesamt 174 Spiele machte er für den SVM, traf dabei 15 Mal, legte 26 Treffer auf. Seine Standards waren auch in der höchsten Spielklasse absolut top. Was die Frage aufwirft, wohin hätte es der talentierte Mittelfeld-Stratege und Meister der ruhenden Bälle geschafft, wenn er von Verletzungen verschont geblieben wäre. „Das fragen mich eigentlich andere Leute öfter als ich mich selbst“, schmunzelt er. „Manuel Prietl ist ein guter Freund von mir und spielt bei Bielefeld – er hat einmal gemeint, dass sich die deutsche Bundesliga auch für mich ausgegangen wäre.“ Zwischen seinen beiden Stationen bei Mattersburg kickte Seidl zwei Jahre beim Wolfsberger AC – wo er auch sein persönliches Karriere-Highlight erlebte. „Gegen Borussia Dortmund in der Europa League-Quali vor über 30.000 Zuschauern im ausverkauften Wörthersee-Stadion zu spielen, war unglaublich.“

Karriere-Highlight: Mit dem WAC gegen Dortmund

Weil er aber die Woche darauf angeschlagen war, schonte ihn Trainer Didi Kühbauer beim Rückspiel in Dortmund. „Ich bin im Hotelzimmer gesessen und mir war zum Heulen. Kühbauer meinte, er braucht mich fit am Wochenende gegen Rapid – heute verstehe ich seine Entscheidung, wir haben dort schließlich auch 0:5 verloren“, erzählt Seidl. Nach Wolfsberg und zwei Mal Mattersburg heuerte der Techniker in Wiener Neustadt an, nach dem Zwangsabstieg ging es für ihn zu Amstetten. Im Juli 2021 kehrte er zum WNSC zurück. Bereits unter der Saison teilte er Sportdirektor Heinz Griesmayer mit, dass für ihn das Karriereende sehr nahe ist: „Ich kenne Heinz schon lange, wir hatten immer eine gute Gesprächsbasis. Er hatte vollstes Verständnis für mich.

Ich wollte aber den Herbst fertig spielen, damit es nicht heißt, ich würde den Verein nach ein paar Niederlagen hängen lassen.“ Und was jetzt? Nach einem Leben am Fußballplatz haben sich die Prioritäten geändert. „Ich bin plötzlich schon um 16 Uhr nach der Arbeit zu Hause und nicht erst um 21.30 Uhr – auch für meine Freundin völlig ungewöhnlich und etwas Neues“, lacht Seidl, der sich auch eine Motocross-Maschine gekauft hat. „Das ging während der Karriere ja nicht, darauf freue ich mich.“ Gut möglich bleibt aber, dass er seinen Pass unterklassig parkt: „Aktuell fehlt mir nichts, aber vielleicht schaut die Welt in ein paar Monaten anders aus.“