Marcel Toth sorgt für Neusiedler Punkt beim Ostliga-Saisonstart

Neusiedl - TWL Elektra 1:1. Wie schon im ÖFB-Cup gegen Lafnitz musste der NSC ohne Goalgetter Matus Paukner und Abwehrchef Tomas Bockay (beide weiterhin gesperrt) antreten. Und wie gegen Lafnitz taten sich die Seestädter zunächst schwer. Mit dem Unterschied, dass man diesmal die erste Halbzeit unbeschadet überstand. Denn der Gast aus Wien war dominant, hatte gute Chancen und hätte zur Pause bereits deutlich führen können.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Heimischen munterer und auch mutiger. So in Minute 54. Da verwertete Heimkehrer Marcel Toth eine Flanke per Kopf zur grün-weißen Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken kam auch das Selbstvertrauen der Neusiedler zurück, die immer wieder Nadelstiche setzten, aber das zweite Tor gelang nicht. Und in der 73. Minute gab es Elfer für die Wiener. Der ehemalige Mattersburger Patrick Salomon traf zum 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig den Endstand und einen Punkt zum Saisonbeginn für die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp bedeutete.

STATISTIK

SC Neusiedl - TWL Elektra 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (58.) Toth, 1:1 (73., Elfmeter) Salomon.

Gelbe Karten: Töpel (20., Foul), Bucur (41., Unsportlichkeit), Gatti (50., Foul), Daniel Toth (80., Unsportlichkeit); Milicevic (82., Foul), Jankovic (89., Kritik/Co-Trainer).

SR: Karner.- Neusiedl, 293.

Neusiedl: Gindl; Tatzer, Wodicka, Töpel, Assim; Marcel Toth, Daniel Toth; Gatti, Kirschner (46. Kirschner), Bucur (46. Tarzi, 54. Vlna, 80. Bender); Breuer.

TWL Elektra: Uzun; Lukas Grgic, Milicevic, Maros, Dario Grgic (63. Rajic); Sipka, Salomon, Aminpur, Gökcek; Gager (86. Francesevic);

(89. Krammer).