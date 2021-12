Markovic brennt auf die Rückkehr

Am 16. Juli – gleich beim ersten Pflichtspiel für seinen neuen Klub im ÖFB-Cup gegen Trei-bach – zog sich Außenbahnspieler Marko Markovic einen Kreuzbandriss zu. Schmerzhaft und bitter, weil für den 26-Jährigen, der in den vorangegangenen Testspielen einen herausragenden Eindruck hinterließ, die Hinrunde quasi schon zu Ende war, bevor sie überhaupt so richtig begann.

Nicht einmal 15 Minuten dauerte der Auftritt, dann „hat es sich so angehört, wie wenn ein Gummiringerl reißt“, erinnert sich Markovic, der sofort wusste: „Das war alles andere als gut.“ Er versuchte zwar weiterzuspielen, musste dann aber logischerweise doch raus. Danach begann der Leidensweg: Operation, Reha, zum Zusehen verdammt. Markovic nahm es aber kämpferisch, stellte seinen Fokus auf die Rückkehr und arbeitet hart daran: „Mittlerweile ist die Operation drei Monate her, ich befinde mich im Aufbautraining und bin dabei gut im Plan.“ In zwei bis drei Wochen geht zumindest wieder Laufen – und Mitte Jänner hat Markovic dann wieder seine große Leidenschaft am Fuß, den Ball.

„Dann sollten auch Passübungen bereits möglich sein.“ Ende Feber sieht die Marschroute Richtung Comeback dann leichtes Kontakttraining vor und im März, spätestens April will Markovic, den man in der Rückrunde quasi als Draßburger Neuzugang bezeichnen könnte, wieder im ASV-Trikot am Platz stehen. Ob er darauf brennt, wieder dabei zu sein, beantwortet der pfeilschnelle Spieler knapp, aber eindeutig: „Und wie!“.