MATTERSBURG AMATEURE – RAPID II 2:1. Nach den beiden Niederlagen gegen Bruck und in Neusiedl war für Mattersburgs Ostliga-Team gegen Rapid II die Devise klar: Drei Punkte sollten her. Mit Patrick Bürger und Julius Ertlthaler gab es Unterstützung aus dem Profi-Kader. Defensiv präsentierte sich die Schmidt-Elf von Beginn weg deutlich fokussierte als zuletzt, wo man in zwei Spielen sieben Gegentore erhielt. Die Abwehr rund um Michael Steinwender und Raffael Behounek stand sicher, ließ kaum Gefahr aufkommen. Und vorne? Da setzten die Gastgeber selbst Akzente. Nach 20 Minuten jubelten die Heimischen über die Führung. Angreifer Patrick Bürger stand goldrichtig und verwertete zum 1:0. In Minute 32 schnürte Bürger dann den Doppelpack. Und das sehenswert. Martin Majnovics servierte den Ball mit einer wunderbaren Flanke ideal in den Strafraum und dort beförderte Bürger per Kopf den Ball wuchtig ins Eck. Ein toller Treffer, der gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.

Nach dem Seitenwechsel blieben die SVM Amas die bessere Mannschaft, hatten mehr vom Spiel. Der einzige Schönheitsfehler: man verabsäumte es, das dritte Tor zu erzielen. Und da Rapid II 20 Minuten vor dem Ende durch einen Elfer auf 2:1 herankam, wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. Weil die Schmidt-Elf aber richtig gute Defensivarbeit machte, kam der Gast aus Wien zu keiner richtigen Ausgleichschance mehr. Letztendlich fuhren Kapitän Peter Hawlik und Co. einen verdienten Heimsieg ein. Weiter geht es für die Amas erneut mit einem Heimspiel. Am kommenden Freitag (19 Uhr) gastiert Traiskirchen in der Akademie in Mattersburg.