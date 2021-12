Mit einem klaren Auftrag in das Ostliga-Debüt

„Die Mannschaft ist für mich Neuland, da muss ich mir erst einen Überblick verschaffen“, sagt Dalibor Kovacevic, der seit vergangener Woche das Traineramt beim ASV Draßburg übernommen hat und damit erstmals in der Ostliga als Chef an der Seitenlinie fungiert. Aber auch für die Fans wird – zumindest teilweise – das Team ein neues Gesicht haben.

Intensiv wird derzeit am Kader gebastelt, der doch an der einen oder anderen Stelle umgebaut wird. Tobias Szaffich ist schon seit einiger Zeit ein ASV-Neuzugang, der Außenbahnspieler vom FC Deutschkreutz ist damit auch erstmals in der Regionalliga im Einsatz. Mit Defensivmann Niklas Alozie hat man ein junges Talent aus St. Margarethen geholt.

Neuer Stürmer mit Regionalliga-Qualität

Für ganz vorne gibt es ebenfalls eine Vollzugsmeldung. Hier sicherte sich Draßburg die Dienste von Salko Mujanovic. Der 25-Jährige war zuletzt beim SC Kalsdorf in der Regionalliga Mitte und davor in Wörgl. Präsident Christian Illedits: „Wir stehen schon seit einiger Zeit in Kontakt und wollten ihn bereits vor zwei Jahren zu uns holen. Jetzt hat es geklappt – mit seiner Verpflichtung sollten wir unser Problem in der Offensive gelöst haben.“ Mujanovic ist eine schlagkräftige Sturm-Basis für Kovacevic, der zudem weiter „den Markt selektieren und Gespräche führen“ möchte. Hier kann sich der 47-Jährige, der seine guten Kontakte spielen lassen will, auch gut vorstellen mit jungen Talenten zu arbeiten: „Meine letzte Station in Rohrbach (Anm.: 1. Landesliga in Niederösterreich) war ähnlich: eine kleine Ortschaft, ein kleiner Verein, der nicht die Möglichkeiten der ganz Großen in der Liga hat und dann eben auf junge Spieler setzte. Wir haben aber dennoch vorne mitgespielt.“

Davon will Kovacevic jetzt aber nicht sprechen: „Stripfing eines auswischen, das wird es für uns sicher nicht spielen. Es gibt ein einzig klares Ziel – das ist der Klassenerhalt.“ Besagtes Unterfangen soll mit 10. Jänner so richtig beginnen, dann bittet der Trainer sein neues Team erstmals zum Mannschaftstraining. Bis dahin soll auch der Kader stehen: „Vielleicht lassen wir zwei Positionen offen, aber das Gerüst soll eigentlich beim Vorbereitungsbeginn stehen“, so Kovacevic. „Dann haben wir neun Wochen Zeit, hoffentlich. Wir sind aber auf alle Eventualitäten eingestellt. Fakt ist, die Ärmel werden hochgekrempelt und alles wird dafür getan, um in der Liga zu bleiben.“